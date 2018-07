Borrell envia als ambaixadors el discurs de Morenés davant Torra perquè responguin igual en el futur

El ministeri d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, ha enviat a tots els ambaixadors d'Espanya a l'estranger el discurs que va pronunciar el representant a Washington, Pedro Morenés, per respondre a les paraules del president de la Generalitat, Quim Torra, sobre la situació a Catalunya, "per dir-los que en qualsevol ocasió en què es produeixi una situació semblant reaccionin exactament de la mateixa manera".

Així ho ha avançat el titular d'aquest ministeri, Josep Borrell, a la comissió d'exteriors del Congrés, en la qual, davant les crítiques dels portaveus del PDECat i ERC, ha tornat a donar suport a l'ambaixador Morenés. "Va fer el que havia de fer i va dir el que havia de dir perquè a més estava especialment instruït per a això", ha remarcat.

De fet, ha subratllat que cap ambaixador "pot quedar-se impassible" quan s'acusa el seu país de no ser una democràcia i no respectar els drets humans, així que va fer el que hauria fet qualsevol altre: respondre "educadament", segons ell, i “amb dades contrastades de fonts independents” que demostren, ha dit, que la democràcia espanyola està per sobre de la d'altres països que pretenen "donar lliçons" com Bèlgica –en al·lusió al país on estan exiliats diversos exconsellers catalans.

Així, ha deixat clar que si torna a donar-se una situació en la qual es critica d'aquesta manera la democràcia espanyola "tornarà a passar" el mateix que a Washington. "La diplomàcia espanyola no hi és per resoldre els problemes interns, però sí per defensar la imatge d'Espanya al món", ha resumit Borrell.

Davant les preguntes dels portaveus, el ministre s'ha referit a les delegacions catalanes a l'exterior per recordar al govern català que té obligació legal de comunicar formalment els seus plans d'obertures perquè el ministeri d'Hisenda emeti un informe. Fins ara aquesta comunicació no ha arribat, però el ministre ha afegit que encara hi ha temps per a això.