Borrell troba "inacceptables" les declaracions d'un ministre belga donant suport a la vaga de fam dels presos

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha titllat aquest dimarts d'"inacceptables" les declaracions que el passat dissabte va fer el ministre de Defensa belga, Sander Loones (del partit flamenc N-VA), en suport a la vaga de fam que van emprendre el dissabte el líder de JxCat al Parlament, Jordi Sànchez, i el també exconseller Jordi Turull; i a la qual s'han sumat també els exconsellers Josep Rull i Joaquim Forn. "Rebran resposta per part nostra", ha recalcat en arribar a la reunió amb els seus homòlegs a l'OTAN.

El cap de la diplomàcia espanyola responia així a les declaracions de suport a la vaga de fam que va fer Loones a través del seu perfil a Twitter el passat 1 de desembre. "Tancats durant més d'un any sense ser condemnats. El Tribunal espanyol no tracta ni tan sols el seu procés per evitar que el Tribunal de Drets Humans pugui pronunciar-se. Ara, es veuen obligats a fer una vaga de fam", va subratllar el ministre de Defensa belga al seu Twitter. "Cap demòcrata hauria de callar sobre això", ha postil·lat en el mateix 'tuit'.

Al meer dan jaar opgesloten.

Zonder veroordeeld te zijn.



Spaanse rechter behandelt hun rechtszaak zelfs niet. Om te vermijden dat Hof Rechten van de Mens zich zou kunnen uitspreken.



Nu zien ze zich verplicht in hongerstaking te gaan.



Geen enkele democraat mag hierover zwijgen. https://t.co/uIDW0ARsod — Sander Loones (@SanderLoones) 1 de diciembre de 2018

Aquesta no és la primera tibantor que Borrell té a Europa sobre els presos polítics. El passat 16 d'octubre, el govern espanyol va retirar l'estatus diplomàtic al delegat del Govern de Flandes a Espanya per les desqualificacions reiterades del president del Parlament flamenc, Jan Peumans, també de la NV-A, que va criticar l'empresonament de polítics catalans per la consulta de l'1-O i va assegurar que "el Govern espanyol és incapaç de complir les condicions per formar part d'una Europa democràtica".