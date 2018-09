Bosch renuncia i deixa via lliure a Maragall a Barcelona

"Volem guanyar Barcelona". Amb aquesta premissa i després de mesos –d’anys– valorant la millor opció per aconseguir-ho, ERC ha arribat a la conclusió que calia un cop de timó. I ja el té sobre la taula. Segons ha pogut saber l’ARA, Alfred Bosch renunciarà aquest mateix divendres com a cap de llista a les eleccions municipals de l’any que ve. I, segons fonts pròximes a la federació de Barcelona, ell mateix apuntarà el seu successor, que podria ser l’actual conseller d’Exteriors, Ernest Maragall. Les últimes setmanes han sigut intenses amb l’executiva nacional del partit capitanejant les converses per trobar un revulsiu a la capital catalana que pugui competir amb Ada Colau. L’operació no ha sigut senzilla i encara passaran unes quantes setmanes abans no s’esculli formalment el nou cap de llista dels republicans.

Bosch va ser escollit el passat 10 de març com a alcaldable d’ERC, després d’obtenir el 87% dels vots com a únic candidat a les primàries de la federació de Barcelona, en què van participar menys de 500 militants (15%). Fins fa pocs dies el seu entorn insistia que els resultats del març havien sigut indiscutibles i que encara ara les enquestes pronostiquen una pugna entre Bosch i Colau per l’alcaldia. El portaveu dels republicans a l’Ajuntament és, a més, un dels polítics més ben valorats en l’últim baròmetre municipal. Però el partit sabia que aquesta no era la fotografia real. Segons diverses fonts, al juliol ja havia reunit un grup de treball per avaluar diverses opcions, entre les quals sortien Bosch i Maragall. Bosch ha acabat acceptant i no presentarà batalla, segons expliquen fonts pròximes a ell. Tot es va acabar de segellar en una última reunió dimecres, on també hi era Maragall.

El president d’Esquerra, Oriol Junqueras, ha sigut fins ara el gran valedor de Bosch al partit. Aquesta vegada, però, no s’ha oposat al moviment per rellevar el seu protegit. La vigília de la Diada tots dos van estar conversant a Lledoners sobre el tema. Bosch li deu molt a Junqueras, però Junqueras també li deu molt a Bosch. Ell va ser el seu candidat per derrotar primer Joan Ridao en les primàries de les generals del 2011 i, després, Oriol Amorós en les primàries barcelonines del 2014. I, malgrat els dubtes que es van començar a generar ja durant la campanya electoral del 2015, Junqueras li va seguir oferint suport per tornar a intentar l’assalt a l’alcaldia quatre anys després. Aquest cop, però, ha sigut diferent. Bosch el va visitar a Lledoners la vigília de la Diada i Junqueras ja li va expressar que, per guanyar l'alcaldia, calia que fes un pas al costat.

Durant tot aquest temps, però, el partit no ha deixat de buscar-li un substitut. Especialment en els últims mesos i malgrat que Bosch ja havia rebut l’aval de la militància. Només hi havia dues condicions per a l’executiva nacional, que treballava en col·laboració amb la federació de Barcelona. La primera, que Bosch acceptés la renúncia voluntària. L’obsessió era evitar obrir una crisi interna a pocs mesos de les municipals. La segona, que el candidat aportés un valor afegit "evident". I aquí és on va entrar la figura de Maragall.

El substitut

Net del poeta i germà de l’alcalde més reivindicat de la ciutat, Maragall té 75 anys. Va entrar a treballar a l’Ajuntament de Barcelona –com a informàtic i assessor en economia– als anys 70, i la seva carrera política ha girat a l’entorn de la del seu germà Pasqual. Es va passar 34 anys a l’Ajuntament desenvolupant càrrecs tècnics, de gestió i també polítics. Del 1995 al 2004 va ser regidor pel PSC i sempre un dels principals assessors de l’alcalde. El mateix Pasqual Maragall parlava amb admiració del seu germà com un dels ideòlegs de la seva política.

Segons fonts pròximes al conseller, malgrat els dubtes inicials ha acabat acceptant la proposta de la direcció republicana. N'ha parlat amb Bosch i amb Junqueras i es posarà a disposició del partit per participar en un nou procés de primàries, que hauria de començar de manera immediata i que es podria allargar unes quantes setmanes.

De moment, Maragall continuarà exercint de conseller, càrrec que fa menys de quatre mesos que ostenta. Abans s'havia presentat en les llistes d'ERC el 21-D i també havia sigut eurodiputat pels republicans. Amb el PSC va ser conseller d'Ensenyament durant el segon tripartit i secretari de govern mentre el seu germà presidia la Generalitat.