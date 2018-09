Bosch: "Ens tocava buscar el millor candidat i aquest és Ernest Maragall"

Alfred Bosch ha formalitzat aquest divendres la seva renúncia a encapçalar la llista que ERC presentarà l'any que ve a l'alcaldia de Barcelona. Tal com va avançar ahir l'ARA, el fins ara alcaldable s'ha apartat de la cursa municipalista perquè ja no comptava amb el suport del partit. L'aposta d'Esquerra és Ernest Maragall, i Bosch ha demanat a la militància que voti "sense fissures" per ell en les primàries que s'obriran els pròxims dies. "Ens tocava buscar el millor candidat i aquest és Ernest Maragall".

Bosch ha enumerat els punts forts del seu successor: "Ha fet una gran tasca com a diputat i també com a conseller d'Exteriors, és un dels polítics més ben valorats, té experiència a Barcelona, porta el cognom del millor alcalde que ha tingut la ciutat, i és evident que com a veterà bregat en moltes lluites sabrà aprofitar segur la feina ingent que ha fet ERC".

No entrava entre els seus plans renunciar a la seva candidatura i ha reconegut que "tot s'ha precipitat en els últims dies". Segons expliquen diverses fonts a l'ARA, ella era conscient que el partit li buscava un relleu i finalment ha acabat acceptant el moviment. "Ernest, has de guanyar!", ha dirigit a un Maragall absent perquè és a Berlín, on aquesta setmana ha reobert la delegació de la Generalitat a Alemanya.

De moment, seguirà lligat al grup municipal, tot i que aviat es podria aclarir el seu futur. Diverses fonts consultades per l'ARA afirmen que el partit està treballant en la possibilitat de situar Bosch en la vacant que deixa Maragall com a conseller d'Exteriors, tot i que si tira endavant aquesta via l'executiva ja sap que tindrà resistència interna.

A través de Twitter els principals dirigents d'ERC han agraït a Bosch la seva generositat:

Gràcies @AlfredBosch pel teu compromís, per la feina ben feta i la generositat. Sempre endavant! https://t.co/BFc2NUpSOB — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) 21 de septiembre de 2018