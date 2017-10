La CUP reacciona a la convocatòria d'eleccions: "No ens sotmetrem ni a l'autoritarisme de Rajoy ni al 155"

La CUP ja ha reaccionat a la convocatòria d'eleccions per part del govern espanyol de Mariano Rajoy. Des de les xarxes socials, els cupaires han afirmat que continuaran "construint la República". "No ens sotmetrem ni a l'autoritarisme de Rajoy ni a l'article 155". Així doncs, la formació de l'esquerra independentista no reconeix els comicis convocats pel president espanyol. Fonts de la CUP també insisteixen a "aguantar i defensar la República".

Contiunarem construïnt la República! No ens sotmetrem ni a l'autoritarisme de Rajoy ni al 155 #BenvingudaRepública — CUP #RepúblicaAra (@cupnacional) 27 de octubre de 2017

En un missatge a través de Twitter, la diputada cupaire Mireia Boya ha proposat fer una "paella massiva insubmisa" el mateix dia de les eleccions convocades per Mariano Rajoy, el 21 de desembre.