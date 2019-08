Boye retreu als presos que no marxessin a l'exili i fa una crida a la unitat independentista

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha lamentat aquest divendres des de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) que els presos polítics no decidíssim marxar a l'exili quan van tenir l'ocasió. "Què passa si hi ha un judici i ningú no hi va?", s'ha preguntat retòricament. A més, l'advocat ha lloat el paper d'internacionalització de Puigdemont i ha continuat criticant la decisió de no marxar dels que resten empresonats a Catalunya. "Sempre que hem jugat fora hem guanyat", s'ha congratulat. "L'exili té una raó de ser: la construcció nacional", ha sentenciat des de Prada de Conflent.

Entre aplaudiments i en un auditori ple a vessar, Boye també ha llançat arengues en defensa de la unitat del moviment independentista en la línia del líder de JxCat. "Estic segur que aquí hi ha gent de dretes i d'esquerres, però a tots us uneix un mateix objectiu", ha subratllat. I ha insistit: "No es dispara dins de la trinxera. S'ha de disparar cap a fora".

En una altra conferència més jurídica que no pas política, també celebrada a l'amfiteatre de l'Institut Charles Renouvier de Prada, l'advocat ha reflexionat sobre les opcions que Carles Puigdemont i Toni Comín aconsegueixin fer ús del seu escó d'eurodiputats. Després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) desestimés el juny passat el recurs de Carles Puigdemont i Toni Comín, en el qual reclamaven mesures urgents per ocupar provisionalment l'escó a Estrasburg, Gonzalo Boye reconduirà la seva defensa i lligarà la causa catalana amb "el dret de les minories nacionals".

La fórmula Boye, que l'ha exposat aquest divendres a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, passa per protegir els drets fonamentals dels presos polítics i exiliats basant-se amb el respecte a les minories nacionals, emparant-se amb l'article 2 del Tractat de la Unió Europea. "Ningú dirà que no som una minoria nacional", ha respòs, convençut, a una alumne que en tenia dubtes. D'aquesta manera, Boye aspira a posar entre l'espasa i la paret la Unió Europea i fer-la posicionar sobre si vol ser un espai de llibertat i de seguretat jurídica també per les minories nacionals com la catalana.

Amb un optimisme més moderat, l'advocat de Puigdemont ha avançat que "hi haurà respostes d'Estrasburg o de Luxemburg que no ens agradaran, i altres que ens agradaran i ens faran avançar". I ha remarcat que no té "fe cega amb Europa" però que manté la "capacitat de valorar els mals menors". "Europa no és la panacea, però, si no existís, quants dels que som aquí seríem detinguts? Europa és el fre d'una repressió més intensa", ha sospesat.