Buch i Lloveras declaren al TSJC per la implicació de l'ACM i l'AMI en el referèndum

Miquel Buch i Neus Lloveras, expresidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), declaren aquest dimarts al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) com a investigats per desobediència per haver promogut el referèndum de l'1-O entre els alcaldes i haver-los instat a cedir locals de votació. La fiscalia va presentar una querella la vigília de l'1-O i el tribunal va admetre obrir un procediment judicial però descartant la malversació i la prevaricació, cenyint-se només a la desobediència. Aquest dimarts seran interrogats després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena rebutgés setmanes enrere incloure'ls en la investigació per rebel·lió.

540x306 Lloveras i Buch conversen amb el president Quim Torra, que els ha acompanyat, juntament amb altres membres del Govern, fins al TSJC / CÈLIA ATSET Lloveras i Buch conversen amb el president Quim Torra, que els ha acompanyat, juntament amb altres membres del Govern, fins al TSJC / CÈLIA ATSET

Buch i Lloveras han arribat al Passeig Lluís Companys acompanyats d'una comitiva de suport encapçalada pel president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, i altres membres del Govern. Estava formada per nombrosos representants de JxCat i el PDECat, com el president del partit, David Bonvehí, els diputats Albert Batet, Eduard Pujol, Aurora Madaula i Francesc Dalmases o altres càrrecs i excàrrecs de la formació com Neus Munté, Mercè Homs i Joana Ortega, entre d'altres També han fet acte de presència el vicepresident de l'ANC, Josep Cruanyes. Malgrat no haver convocat a la ciutadania a donar suport a Buch i Lloveras, s'han acostat algunes desenes de persones a les portes del TSJC.

Els expresidents de l'AMI i l'ACM han entrat pocs minuts abans de les deu del matí a la seu del tribunal per un passadís entre aplaudiments i crits com "no esteu sols" i "llibertat". L'actual president de l'AMI, Josep Maria Cervera, s'ha mostrat "convençut" que Miquel Buch i Neus Lloveras sortiran del TSJC amb la causa arxivada perquè l'únic que van fer va ser "posar en pràctica els valors que caracteritzen el municipalisme". Cervera també ha demanat l'arxivament de les causes contra 712 alcaldes. Per la seva banda, el president de l'ACM, David Saldoni, ha destacat la "ridiculesa" que s'estigui encausant alcaldes i alcaldesses per "fomentar la participació i la democràcia". Saldoni ha defensat que els alcaldes estiguin "al costat de la gent" i ha assegurat que així "ho seguirem fent".

El vicepresident de l'ANC, Josep Cruanyes, ha expressat el seu rebuig als processos judicials que pretenen "negar la llibertat d'expressió". Sobre el judici que s'acosta al Tribunal Suprem, Cruanyes ha assegurat que l'ANC "no l'acceptarà i el denunciarà" i ha criticat que s'hagin vulnerat els drets de defensa dels encausats mentre feia una crida a la mobilització.