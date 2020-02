El Govern refreda la convocatòria immediata d'eleccions després d'aprovar els pressupostos

La data de les eleccions serà decisió del president de la Generalitat, i no s'espera que es convoquin de manera immediata després que s'hagin aprovat els pressupostos. Així ho ha explicitat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, aquest dimarts en la reunió del consell executiu, el primer després de la trobada entre el president, Quim Torra, i el president espanyol, Pedro Sánchez, la setmana passada al Palau de la Generalitat. Budó ha refredat la possibilitat que es convoquin els comicis just després de donar llum verda als comptes al Parlament, i fins i tot ha obert la porta al fet que siguin després de l'estiu. De fet, no ha volgut concretar res i, lluny d'assumir que la data ha de ser consensuada amb ERC, ha assegurat que la decisió serà exclusiva del president. "Li correspon a ell", ha remarcat.

"Un cop tramitats i aprovats els pressupostos, ell dirà en quina data considera que s'han de celebrar. És competència del president", s'ha reafirmat, sense dir quines variables influiran en la decisió. "Seran en el moment que cregui més idoni", ha afegit.

Fonts del Govern admeten que dependrà també del calendari del Tribunal Suprem, que ha de resoldre el recurs de cassació de Torra contra la seva inhabilitació, però que si això s'allarga –com preveuen els advocats– no es descarta, fins i tot, que els comicis puguin ser al mes d'octubre.

Mentrestant, a part dels pressupostos s'engegarà la taula entre el govern espanyol i la Generalitat per abordar el diàleg i, en paral·lel, segons Meritxell Budó, la Comissió Bilateral. La portaveu ha diferenciat els dos espais de negociació: ha assegurat que en la taula de governs s'ha d'abordar el "conflicte polític" a través de l'autodeterminació i la "fi de la repressió", mentre que en la Comissió Bilateral (prevista a l'Estatut), totes les qüestions competencials i les reclamacions històriques.

Això ha sigut motiu de disputa entre els republicans i JxCat, ja que el conseller Alfred Bosch en un primer moment va considerar que s'havia de prioritzar la taula de diàleg entre governs i, en canvi, Torra va demanar que també s'activés la Bilateral. Finalment, s'ha decidit engegar les dues coses alhora, de manera que Bosch ha sol·licitat a la resta de conselleries que li diguin quins traspassos tenen pendents amb el govern espanyol per sumar-los als 44 punts que ja va proposar el president espanyol, Pedro Sánchez.

Sense dates

Ara bé, no hi ha dates per a cap trobada: ni per la Bilateral ni per la taula entre governs, tot i que Sánchez la va situar al febrer. Primer de tot, ha assegurat Budó, s'ha de reunir un altre fòrum: la taula de partits i entitats independentistes per intentar consensuar el posicionament del Govern per anar a negociar amb Madrid.

Torra vol obrir-ho a la CUP, l'ANC i Òmnium, tal com ja va intentar fa unes setmanes en una cimera al Palau de la Generalitat. Però les divergències que van existir (el consens mínim va ser l'autodeterminació i l'amnistia) han provocat que ara s'intenti allunyar la reunió del focus mediàtic i que es produeixi sense que hi hagi una convocatòria pública aquesta setmana o la que ve. "S'està treballant", ha dit Budó.

Una de les diferències que s'auguren i que ja han provocat discrepàncies entre JxCat i ERC és la figura del mediador. Budó ha mantingut l'exigència, ja que es va aprovar una resolució que l'incloïa la setmana passada al Parlament. Ara bé, ERC ja ha dit que no és una condició necessària per a la negociació entre els dos governs. Davant d'això, Budó ha dit que s'acabarà de consensuar en la trobada entre partits i entitats independentistes.

Un cop s'hagi produït aquesta reunió, expliquen fonts del Govern, es crearà un equip tècnic per preparar la trobada amb la part espanyola. I, seguidament, es decidiran els membres de l'executiu català que hi han de participar. Budó ha confirmat que la delegació catalana estarà liderada per Quim Torra acompanyat del vicepresident, Pere Aragonès, però no ha concretat si hi serien altres consellers. Aquest dimarts Aragonès ha reclamat que la composició sigui "equitativa" entre JxCat i ERC.