CCOO es desmarca de les vaga general per l'inici del judici als presos polítics

CCOO, un dels dos grans sindicats del país, no secundarà la vaga general que s'ha convocat a l'inici de judici als presos polítics, previsiblement la setmana vinent. Així ho ha avançat en declaracions a Catalunya Ràdio, el seu secretari general, Javier Pacheco, que considera que les accions criden només una part del país. "Les mobilitzacions que s'estan plantejant a l'inici del judici són d'una part de la societat catalana, que té la legitimitat de fer-ho, però que no interpel·len al conjunt de la població catalana", ha opinat el líder sindical.

CCCO ja es va desmarcar de la vaga general que es va convocar el 8 de novembre del 2017 en resposta a l'empresonament de gran part del Govern per l'organització del referèndum de l'1-O. "No s'ha de portar el conflicte a l'àmbit del treball quan la tensió es produeix en l'àmbit polític", va assenyalar aleshores Pacheco per justificar que CCOO no s'adherís a la jornada de protesta.

Tant aquella vaga com la de la setmana vinent la va convocar e l sindicat Intersindical-CSC, que vol paralitzar el país coincidint amb l’inici del judici als dirigents empresonats. Oficialment, la Intersindical-CSC va argumentar a la Generalitat que els objectius de la protesta són “reclamar la derogació completa de la reforma laboral del 2012, un salari mínim català de 1.200 euros mensuals, la recuperació de les lleis socials aprovades pel Parlament i aturades al Constitucional, la plena igualtat de gènere als centres de treball i l’avenç cap a un model de funció pública de qualitat”, entre d’altres, tal com va informar en un comunicat. Són les mateixes reivindicacions que va exposar el sindicat el 21 de desembre, quan va convocar una aturada de dues hores, el mateix dia que se celebrava el consell de ministres a Barcelona.