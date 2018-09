L'activista dels CDR que va marxar de Catalunya per les acusacions de rebel·lió i terrorisme és a Brussel·les

L'activista dels CDR Adrià Carrasco, buscat per la policia espanyola per unes acusacions de terrorisme, rebel·lió i sedició, és a Brussel·les. El jove que la policia va intentar localitzar el dia que van detenir Tamara Carrasco a Viladecans farà una roda de premsa aquest dijous al matí a la capital europea. Carrasco compta amb l'equip legal de Puigdemont, els exconsellers a l'exili i Valtonyc, coordinat per Gonzalo Boye. Compareixerà acompanyat del seu advocat, Christophe Marchand.

Gairebé dos mesos després de marxar de casa seva quan la policia va presentar-se a casa seva per detenir-lo, va enviar un missatge per explicar que estava a l'estranger i que, malgrat "la por", estava bé. A la missiva, el jove de 25 anys també va fer una crida a participar a la manifestació convocada aquest diumenge a les cinc de la tarda davant de l’Ajuntament d’Esplugues per a denunciar la seva situació i la persecució de què són víctima ell, la Tamara Carrasco i els membres dels CDR "per protestar pacíficament".

De fet, fa poc més d'un mes que centenars de persones es van manisfestar pels carrers de Barcelona en solidaritat amb l'activista dels CDR. Membres del grup de suport a l'Adri van llegir un manifest en el qual van destacat que l'activista sigui el primer exiliat civil a causa de la persecució de la justícia espanyola. "Sabem que l'Adri i la Tamara no són polítics ni gent reconeguda mediàticament, però estan patint la repressió igual que tota la resta de preses i exiliades per part de l'estat espanyol", van denunciar.