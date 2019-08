El 58,8% dels catalans opinen que el cas contra el Procés es resoldrà a Europa

Tot i que per a molts la sentència del Tribunal Suprem pugui semblar el punt final d’un procés que va començar gairebé fa dos anys, quan el 16 d’octubre del 2017 la jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela va decidir enviar els líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, a la presó, són majoria els catalans que creuen que el cas encara continuarà i que seran els tribunals europeus els que tindran l’última paraula sobre els fets d’octubre del 2017 a Catalunya. Segons l’enquesta òmnibus que el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) ha dut a terme per a la Generalitat -i a la qual ha tingut accés l’ARA-, un 58,8% dels enquestats estan d’acord que el cas s’acabarà resolent als tribunals internacionals.

En concret, un 28,6% dels catalans es mostren molt d’acord amb l’afirmació que el cas s’acabarà resolent als tribunals europeus, mentre que un 30,2% asseguren estar més aviat d’acord amb aquest pronòstic. Per contra, només un 7% s’hi mostren molt en desacord i un 14% més aviat en desacord. Un 2,2% diuen que no hi estan ni d’acord ni en desacord i fins a un 18% prefereixen no respondre. Per ara, els dirigents catalans empresonats ja han presentat els primers recursos a tribunals europeus -el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha rebutjat, per exemple, la demanda de l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell contra la seva presó preventiva, i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea haurà de posicionar-se pròximament sobre la immunitat d’Oriol Junqueras com a eurodiputat-, però les defenses ja han avançat la seva intenció de recórrer-hi també més endavant, un cop hi hagi la sentència.

Un judici “injust”

Encara més consens hi ha al voltant de l’afirmació que diu que els encausats estan tenint un judici just al Suprem -l’enquesta va començar a fer-se quan el judici encara estava en marxa-, ja que fins a un 59,2% es mostren molt en desacord (39,9%) o més aviat en desacord (19,3%) amb aquesta afirmació. Només un de cada cinc enquestats -el 20,8%- es mostren molt d’acord (7,1%) o més aviat d’acord (13,7%) amb la idea que els encausats tinguessin un judici just. Aquestes xifres concorden amb les de l’enquesta que va fer l’ARA el desembre passat, quan encara no havia començat el judici, però en la qual un 63% dels catalans ja afirmaven que el Tribunal Suprem havia actuat de forma parcial durant la fase d’instrucció.

Si es desgrana per partits, és entre els votants de Cs i el PP on hi ha més gent que opina que els líders independentistes han tingut un judici just -86,7% i 73,3%, respectivament-, mentre que entre els votants del PSC la xifra baixa al 42,2% -enfront d’un 32,8% que es mostren més aviat en desacord o molt en desacord amb l’afirmació que els encausats estiguin tenint un judici just-. Pel que fa als comuns, només el 13% creuen que el judici ha sigut just, mentre que un 72,8% opinen el contrari. Finalment, aquest percentatge es dispara entre els partits independentistes -un 89,2% dels votants de JxCat, un 92,3% dels d’ERC i un 96% dels de la CUP.