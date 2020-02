Del CGPJ al TC: tots els fronts En què el PSOE necessita el PP

Per més que els equilibris polítics hagin canviat a Madrid, el PSOE continua necessitant el PP. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha treballat des del principi de la legislatura per crear dos blocs clars al Congrés: el progressista i el conservador. Però un mes després de la formació de govern, Sánchez engega la màquina per intentar buscar alguna sintonia entre el vell bipartidisme. El líder del PP, Pablo Casado, està citat a les dotze a la Moncloa a la primera trobada en dos mesos, d’ençà de les negociacions per a la investidura.

El president espanyol no sap quin líder de l’oposició es trobarà: si un Casado tancat en banda agitant la bandera de l’extrema dreta i disposat a dinamitar tots els ponts o bé un líder opositor amb voluntat de sumar-se a pactes d’estat. Sigui com sigui, la Moncloa treballa des del primer dia per desbloquejar, sobretot, la renovació d’un Poder Judicial que no ha dubtat des del minut u en convertir-se en l’ariet contra el nou govern de coalició. Per al PP no seria nova una resposta de bloqueig. Mariano Rajoy ja va respondre així durant la segona legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, que va portar a la sentència de l’Estatut. Aquests són els principals fronts en què el PSOE necessita el PP.

Renovació de la cúpula del Poder Judicial

El Consell General del Poder Judicial està en funcions des del desembre del 2018. Llavors el PSOE i el PP, amb equilibris molt diferents a la cambra, van pactar el relleu de Carlos Lesmes -conservador però enfrontat als populars- pel president de la sala penal del Suprem, Manuel Marchena. Però l’SMS del llavors portaveu dels populars al Senat, Ignacio Cosidó, al seu grup parlamentari dient que així controlarien el tribunal que va jutjar els líders independentistes “per la porta del darrere” va fer saltar pels aires l’acord.

El PP ara té poca intenció de renovar aquest òrgan de control dels jutges, i encara menys des que s’ha convertit en un contrapoder de majoria conservadora al govern de coalició. Fonts pròximes a la negociació demanen tenir confiança en les gestions del nou ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, que, igual que el PP, té poca sintonia amb la seva predecessora i nova fiscal general de l’Estat, Dolores Delgado.

Relleu de quatre magistrats del TC

Des del final del 2019 quatre magistrats del Constitucional tenen el mandat caducat. Per al PSOE és clau renovar el tribunal per retallar la majoria conservadora actual, sobretot després que per primera vegada hi hagi divisions en sentències relacionades amb el Procés. Però el vell bipartidisme per primera vegada no té prou vots per tirar-ho endavant. Calen tres cinquenes parts del Congrés, és a dir, 210 diputats, i el PP i el PSOE es queden a dos escons de la xifra. Igual que amb el CGPJ, s’hi hauria de sumar un tercer partit.

Consell de RTVE, Airef i Defensor del Poble

El concurs públic de la renovació de RTVE està del tot bloquejat i l’administradora provisional única, Rosa María Mateo, s’ha posat a disposició del govern després d’un any i mig de provisionalitat. Vista la situació, el PSOE es planteja directament votar un nou sistema d’elecció. A banda, també cal trobar un nou president per a l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) després que Sánchez fitxés José Luis Escrivá com a ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Pel que fa al Defensor del Poble, Francisco Fernández Marugán ja fa dos anys i mig que està en situació d’interinitat.

Pacte de Toledo i finançament autonòmic

Potser un dels punts en què hi pot haver més sintonia són les pensions, perquè a l’última legislatura es va estar a punt d’arribar a un acord. Segur que serà un dels menús del dia en la reunió entre Sánchez i Casado. El que es veu molt lluny, de moment, és la renovació del sistema de finançament autonòmic, caducat des del 2014.