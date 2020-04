El CGPJ torna a reprendre Iglesias i li retreu que "desprestigiï" la justícia espanyola

"El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) es veu en l'obligació d'apel·lar, de nou, a la moderació, prudència i mesura i a la responsabilitat institucional per evitar la utilització política de la justícia o el qüestionament de la independència, la imparcialitat i la professionalitat dels jutges i magistrats que integren el poder judicial, més quan es tracta de pronunciaments de membres del govern de la nació amb actuacions dels jutjats i tribunals". Efectivament, ja és la segona vegada que la comissió permanent de l'òrgan de govern dels jutges, presidit per Carlos Lesmes, reprèn el vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias. Ara ha estat per haver criticat la sentència del Tribunal de Justícia de la Comunitat de Madrid contra la diputada regional Isa Serra, de Podem, per lesions i atemptat a l'autoritat durant una protesta contra un desnonament de 2014, coneguda aquest dimecres. La primera ocasió va ser quan va qualificar "d'humiliació" per a la justícia espanyola que Luxemburg dictaminés la immunitat d'Oriol Junqueras com a europarlamentari.

Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso pic.twitter.com/7HQywOxiKk — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 22, 2020

Aquest mateix matí en roda de premsa Iglesias ha reiterat que en la seva publicació a Twitter es va limitar a expressar "el que pensa molta gent, que la justícia no és igual per a tothom". "[El CGPJ] no pot menys que expressar el seu profund malestar respecte d'unes declaracions formulades per un membre del govern de la nació en què no només qüestiona una actuació judicial, sinó que també propaga una sospita de falta d'imparcialitat dels jutges espanyols, que segons ell atorgarien un tracte desigual i privilegiat a uns col·lectius que, per la seva influència i contactes, serien impunes a l'acció de a justícia", afirma el CGPJ. "Aquestes afirmacions mereixen un absolut i rotund rebuig", continua el comunicat. Prova de la "independència, imparcialitat i objectivitat" dels jutjats i tribunals és que s'han produït "sentències condemnatòries per corrupció en els casos Nóos, Gürtel, ERE, targetes 'black', etc.".

És per això que el CGPJ fa una "crida, especialment a qui ostenta càrrecs de responsabilitat de màxim nivell, que no menyscabi la imatge de qui dia a dia vetlla pels drets i garanties del qual gaudeixen tots els espanyols en la seva condició de ciutadans d'un estat de dret, recordant-los que la primera obligació d'un responsable públic és no contribuir al desprestigi de les institucions democràtiques i, entre elles, del poder judicial". El comunicat s'ha aprovat amb un únic vot en contra, el del vocal Rafael Mozo.