La CUP demana a ERC i JxCat que els seus programes incloguin fer efectiva la República

La CUP ha proposat a les forces independentistes que un dels punts en comú als programes electorals sigui "el compromís de fer efectiva la República com un nou estat independent d'acord amb el mandat de l'1-O i la proclamació del 27 d'octubre". Així ho ha explicat la número 2 de la CUP, Maria Sirvent, que ha dit que estan en negociacions amb ERC i Junts per Catalunya per arribar a un acord en aquest sentit.

Aquest seria el punt més important i on més discrepàncies hi pot haver entre els tres partits, que estan mantenint contactes aquests dies per arribar a un acord. Els altres dos punts són exigir l'alliberament dels presos i la retirada de les forces de seguretat espanyoles per tenir el "control efectiu del territori i un gran acord de país pel procés constituent.

Els tres punts proposats són una contraproposta que la CUP fan a ERC i Junts per Catalunya després que aquests dos partits arribessin a un acord per incloure nou punts en comú als seus programes, que passaven per fer possible la plena independència i el desplegament de la República a través d’una “negociació bilateral amb l’estat espanyol i alhora amb la Unió Europea”. Els cupaires ja van criticar aleshores que JxCat i ERC "supeditin la voluntat popular catalana a la decisió de l’Estat” i van apostar per la via unilateral com l'única sortida possible.

Sirvent ha fet aquestes declaracions un cop s'ha acabat el consell polític de la CUP, a la seva seu nacional, en què es discutia el programa electoral del 21-D. La trobada s'ha produït enmig d'un fort desplegament policial i de militants del partit, que s'han concentrat en contra de la manifestació convocada per l'extrema dreta. Uns 400 militants i simpatitzants de la CUP han anat a protegir la seva seu durant unes dues hores, i han cantat proclames com "No passaran", "Fora feixistes dels nostres barris" o "Els carrers seran sempre nostres". Una desena de furgonetes dels antiavalots dels Mossos s'han desplegat pels votants de la seu, però no han hagut d'intervenir en cap moment.

Els ultres, que només eren una quarantena, han cantat l'himne d'Espanya i proclames com "No estáis solos, estáis con los piojos" o "La solución es agua y jabón". Han marxat al cap d'una hora.

Així, Sirvent ha criticat que el consell polític s'hagi reunit mentre es produïa "un atac feixista davant de la porta" del local, i ha acusat a la Junta Electoral de "passivitat" i "inhibir-se a l'hora de prohibir manifestacions feixistes" i en canvi donar-se pressa per prohibir llaços grocs. "És un òrgan absolutament parcial que persegueix uns resultats molt concrets", ha dit Sirvent.