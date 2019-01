La CUP demana "unitat" a JxCat i ERC després del recurs de Puigdemont al TC

La diputada de la CUP, Maria Sirvent, ha demanat aquest dimarts "unitat" i "coordinació" a JxCat i ERC, així com que treballin en conjunció amb la "mobilització popular" pels drets civils i polítics: "Els judicis podrien marcar un precedent de normalització de la repressió", ha dit. La cupaire ha fet aquesta crida en el marc de la polèmica que ha tingut lloc aquest matí al Parlament després que es fes públic que Carles Puigdemont ha presentat un recurs al TC contra la mesa del Parlament per impedir-li la delegació de vot. "Alguns ens demanaven unitat. Nosaltres demanem que aquesta unitat sigui per respondre a determinats interessos col·lectius i no electoralistes", ha recalcat Sirvent, que ha lamentat que tant JxCat com ERC es guiïn per "principis electoralistes".

Així, Sirvent ha evitat responsabilitzar Puigdemont de la situació viscuda avui al Parlament, en què s'han fet evidents les diferències entre JxCat i ERC: "En cap cas posarem la responsabilitat en uns o altres", ha dit. Amb tot, ha considerat "positiva" qualsevol "via que pugui iniciar qualsevol grup parlamentari per defensar els seus drets", inclosos els recursos al TC. Preguntada sobre si creu que la mesa del Parlament va vulnerar els drets de Puigdemont sobre la suspensió dels diputats, Sirvent s'ha limitat a dir: "En el seu moment ens vam posicionar radicalment en contra d'aquell acord de mesa".

Crida a la mobilització

D'altra banda, la diputada ha fet una crida a la mobilització popular de cara al judici al Procés. "Aquests judicis contra el dret a l'autodeterminació són la punta de l'iceberg d'un degoteig de retallades de drets civils i polítics", ha aclarit: "No ens podem quedar a casa". En aquest sentit, Sirvent ha avançat que l'esquerra independentista "tornarà a ser tantes vegada com calgui en unes mobilitzacions constants davant aquests judicis que jutgen el dret d'autodeterminació i la voluntat popular del nostre poble". "Emplacem a tots aquells actors polítics i socials que van fer possible l'1-O a treballar per decidir les imprescindibles mobilitzacions i fer-ho des del primer dia de judici", ha asseverat.