La CUP exigeix a JxCat i ERC que pactin una proposta conjunta per mantenir la unitat de l'independentisme

Tot i que ahir es va reunir amb Carles Puigdemont a Brussel·les per escoltar la proposta de Junts per Catalunya de cara a la investidura, aquest dimarts la CUP ha assegurat que no es pronunciarà fins a rebre una proposta ferma sobre la taula, i pactada entre JxCat i ERC. De fet, el partit ha oferit una roda de premsa al Parlament per fer explícit que rebutja valorar la proposta de JxCat de canviar la llei de presidència per afavorir la investidura.

La portaveu del partit, Natàlia Sànchez, ha assegurat que "no té sentit que la CUP entri a valorar la proposta d'una de les dues forces, perquè això podria alimentar situacions com les del 30 de gener o el 10 d'octubre" -el dia en què Roger Torrent va ajornar el ple d'investidura de Puigdemont i el dia en què el president va posar en pausa la declaració de la independència, respectivament. Dos dies en què la unitat de l'independentisme es va posar en dubte.

Sànchez ha recordat el compromís de la CUP amb la materialització de la República i ha exigit, doncs, a JxCat i ERC que apostin per una via i els facin arribar la seva proposta conjunta en una reunió "tripartita": "Que expliquin quina és la seva proposta per avançar cap a la República", ha demanat: "ens preocupa que no hi hagi més proposta que intentar tornar a la normalitat autonòmica".