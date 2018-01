Torrent ajorna el ple d'investidura però es compromet a no renunciar a Puigdemont

El president del Parlament, Roger Torrent, ha resolt aquest dimarts al matí la gran incògnita d'aquest inici de legislatura: el ple d'investidura de Carles Puigdemont queda ajornat. Havia de començar a partir de les 15.00 h, i ahir mateix els tres partits independentistes havien acordat que, malgrat la prohibició del Tribunal Constitucional (TC), Puigdemont seria investit aquest dimarts. La decisió, però, correspon exclusivament a Torrent que, com a president de la cambra , és l'únic capacitat per nomenar un candidat a la investidura. Torrent posposa el ple però es compromet a no canviar de candidat. "Vaig proposar Puigdemont com a candidat. No va ser una decisió aleatòria ni personal, sinó una voluntat majoritària expressada pels grups parlamentaris. I en tant que aquesta voluntat majoritària es manté, no proposaré cap altre candidat a la investidura", ha assenyalat.

Ràpidament, ERC ja ha avalat la decisió del president del Parlament, mentre que JxCat i la CUP l'han qüestionada. Des de Junts per Catalunya asseguren que no se'ls ha informat prèviament. Fonts republicanes simplement expliquen que Torrent ha intentat contactar telefònicament amb Puigdemont i no ho ha aconseguit.



En una compareixença a les 10.00 h, l'hora en què teòricament ja hauria d'estar reunida la mesa per decidir sobre el vot delegat d'Oriol Junqueras i de Jordi Sànchez, Torrent ha anunciat que no desconvoca el ple d'investidura però que el deixa en suspens. "El ple se celebrarà un cop assegurem un debat d'investidura efectiu i amb garanties", ha remarcat, i ha lligat la decisió a la que en els pròxims dies ha de prendre el Tribunal Constitucional. El TC va obrir dissabte passat un termini de 10 dies per decidir si accepta o no a tràmit la impugnació de la investidura presentada pel govern espanyol.

En 10 dies, però, el TC no ha d'haver decidit forçosament sobre el fons de la qüestió, sinó simplement sobre l'admissió a tràmit del recurs. El govern espanyol pretén que amb l'admissió a tràmit se suspengui automàticament la investidura de Puigdemont. Torrent prefereix, doncs, esperar que l'alt tribunal decideixi, tenint en compte que, si no admet a tràmit la impugnació, permetrà que Puigdemont sigui candidat. Ara bé, si com la d'avui, la investidura es planteja a distància, ningú dubta que serà suspesa immediatament pel TC.



Aquest matí, la mesa del Parlament ha acordat després d'una reunió encarregar un informe als lletrats de la cambra perquè informin de com queden els terminis de la investidura després de la suspensió del ple d'avui. L'òrgan també ha aprovat que els dos diputats a presó, Oriol Junqueras i Jordi Sànchez, puguin delegar el vot per a la investidura. Tots els grups excepte CS i PP s'hi han posicionat a favor, com va passar a la sessió constitutiva de la legislatura.

540x306 Roger Torrent, durant la compareixença d'aquest dimarts al matí / RAFA GARRIDO / ACN Roger Torrent, durant la compareixença d'aquest dimarts al matí / RAFA GARRIDO / ACN

El que veritablement aconsegueix Torrent amb aquesta decisió, però, és temps. Temps perquè el sobiranisme continuï negociant, encara que només siguin alguns dies. Ahir, l'únic acord entre JxCat, ERC i la CUP era investir Puigdemont, però les negociacions per formar Govern i pel nou full de ruta segueixen encallades, malgrat que aquest mateix dimarts JxCat tornava a anunciar un pacte amb Esquerra. El tercer en les últimes setmanes. I el tercer que els republicans acaben desmentint.

"No hi ha pla B", insistien els republicans els últims dies. Però fonts del partit insisteixen que la investidura de Puigdemont a distància seria poc més que "simbòlica", ja que acabaria anul·lada pel Constitucional i provocaria que el 155 continués aplicant-se a Catalunya. Ara, ERC també té 10 dies per negociar amb JxCat si hi ha marge perquè aquest pla B, avui inexistent, s'acabi concretant. Però Junts per Catalunya compta també amb el suport explícit de la CUP, que dissabte passat va acordar que no investirà cap altre candidat que Puigdemont.

El Parlament presentarà al·legacions al TC

Com en una partida de tennis de taula, Torrent ha tornat la pilota al TC i també a Puigdemont, que ahir va afegir més pressió sobre el president del Parlament quan li va fer arribar una carta en què demanava que li garantís els seus drets com a diputat. "Puigdemont em demana empara. I m'he compromès personalment a garantir la seva immunitat, com la de la resta de diputats", ha indicat. Per això, Torrent ha anunciat que el Parlament es personarà al TC contra el recurs del govern espanyol. El període per presentar al·legacions acabava aquest mateix dimarts a les 11.00 h. JxCat ja va anunciar que també s'hi personaria.

Amb la decisió anunciada aquest dimarts, la situació torna a ser on era divendres, quan el govern espanyol va presentar el recurs contra la investidura. Dissabte, el Tribunal Constitucional va ajornar la decisió sobre l'admissió a tràmit del recurs, però va fixar diverses mesures cautelars, entre les quals que Puigdemont només pogués ser investit presencialment i si abans rebia l'autorització del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa contra ell per rebel·lió i sedició.

La compareixença d'aquest dimarts ha sigut molt estudiada. Torrent ha acceptat esperar la decisió del TC i, per tant, 'de facto' ha renunciat a desobeir. Però en el seu discurs no ha escatimat en crítiques abrandades al govern espanyol. "No em mouré ni un mil·límetre malgrat totes les amenaces. Aniré fins al final per defensar tot els drets", ha subratllat, abans de garantir que "el Parlament investirà el candidat que rebi més suport de la cambra, no el que decideixi el consell de ministres a 600 quilòmetres de distància". La partida segueix i aquest dimarts només s'ha decidit ajornar un xoc que, si res no canvia, sembla inevitable.