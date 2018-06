Els comuns i la CUP demanen a Torrent que garanteixi la paritat a les comissions parlamentàries

"Les dones no han de ser quotes en un món governat per homes. Volem també la veu de les dones". Així defensava aquest matí la diputada de la CUP, Natàlia Sànchez, la interpel·lació formal que el seu grup i els comuns han dirigit aquest dijous al president del Parlament, Roger Torrent, i al conjunt de la mesa de la cambra, per exigir que es garanteixi la paritat a tots els nivells del Parlament, i especialment a les comissions parlamentàries.

El Parlament actual, que compta amb 58 diputades (el 42,9%), és el que té més dones de la història, "però hi ha hagut mancances per reflectir la paritat i la igualtat entre homes i dones", ha explicat la portaveu dels comuns, Elisenda Alamany. "Malgrat l'augment de la presència de dones diputades al ple del Parlament, les comissions no són paritàries", ha recordat Sànchez: "La de la CCMA és formada per homes. A la comissió d'infància són majoritàriament dones, i això reflecteix aquells afers que tradicionalment s'han destinat a preocupacions de les dones".

Concretament, demanen a Torrent una rectificació de la composició de les comissions perquè totes siguin paritàries –la composició política dels òrgans no es pot modificar, però els grups poden decidir enviar-hi altres diputats per assegurar la paritat–. En el mateix sentit, demanen paritat en la tria d'experts que han de comparèixer a les comissions a partir d'ara.