La CUP manté les quatre abstencions i impedeix la investidura de Jordi Turull

Dues hores abans de la convocatòria del ple d'investidura, previst per les 5 de la tarda, la CUP ha reunit 'in extremis' el seu consell polític (CP) i grup d'acció parlamentària (GAP) per decidir si canviaven la seva posició respecte la investidura de Jordi Turull. Els anticapitalistes han decidit mantenir les seves quatre abstencions i no investir a Jordi Turull com a president de la Generalitat, perquè consideren que no es pot "condicionar l'acció política a l'acció repressiva de l'Estat". En un comunicat fet públic menys de mitja hora abans de començar el ple, un dels arguments que la CUP ha posat sobre la taula per justificar la seva posició ha estat que s'ha de mantenir "l'embat" amb l'Estat amb un programa de govern que sigui "valent" i que continuï amb "el mandat de l'1-O".

Aquest matí, les negociacions entre JxCat, ERC i la CUP no s'han aturat, sinó que la candidatura de Carles Puigdemont ha posat una última proposta sobre la taula per intentar convèncer els anticapitalistes. Segons ha avançat l'ARA, JxCat ha ofert a la CUP una qüestió de confiança per d'aquí un mes -aquest cap de setmana ja n'hi va oferir una, però s'havia de celebrar a mitja legislatura-. Amb tot, els anticapitalistes consideren que la proposta de programa de govern de JxCat i ERC "no avança en la construcció de mesures republicanes ni socials, que responguin als drets i necessitats de la classe treballadora i de la resta de classes populars".

Davant la decisió del jutge Pablo Llarena de citar divendres sis dels dirigents independentistes investigats per rebel·lió -Jordi Turull, Marta Rovira, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva i Carme Forcadell- per revisar-los les mesures cautelars, ahir el president del Parlament, Roger Torrent, va avançar el ple d'investidura per celebrar-lo abans que el magistrat del Tribunal Suprem es pronunciés. Els cupaires consideren que "no es pot permetre" que l'Estat "condicioni l'acció política" a Catalunya. "Cal coordinar l'acció antirepressiva perquè ens faci més fortes políticament, però això no significa fer política a cop de citació del jutge", expressen els cupaires en el comunicat.

La sessió d'investidura s'ha mantingut tot i que Turull no podrà ser investit. El rellotge de la investidura només començarà a córrer si hi ha votació. En aquest sentit, la CUP recorda que la convocatòria del ple va ser "una decisió d'ERC i JxCat i que la CUP no hi va participar". Abans de començar el ple, els cupaires s'han posat en contacte amb JxCat i ERC per comunicar-los la seva decisió.