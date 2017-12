La CUP admet la seva pèrdua d’influència

Els quatre escons que va obtenir la CUP van refredar i molt l’aspiració dels anticapitalistes de mantenir la mateixa influència que després del 27 de setembre del 2015. Dijous a la nit, Carles Riera ja va admetre que els resultats no havien sigut bons per als cupaires i ahir ho va dir en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què va afirmar que els quatre escons són “molt lluny” del que eren els seus “objectius i expectatives”. Per això, la formació va reunir ahir el seu secretariat nacional per fer una primera valoració del resultat. Abans ja s’havien sentit algunes veus de la llista que demanaven autocrítica al partit.

“La força i els arguments de la CUP han baixat respecte a la legislatura anterior, i això ho assumim. Però els quatre escons continuen sent importants”, deia ahir Riera. La influència dels cupaires ha quedat tocada respecte al 2015, quan amb 10 diputats van tenir la clau de la governabilitat de l’independentisme. Per això, el secretariat nacional de l’organització ja es va reunir ahir al vespre per començar a fer l’autocrítica que demanen algunes veus de la llista per Barcelona, però també organitzacions com Poble Lliure. Així, alguns membres de l’organització no atribueixen només al vot útil de l’independentisme cap a JxCat i ERC la davallada d’escons, sinó que demanen una reflexió a l’organització per poder corregir els errors.

Una petició que ahir també va fer Poble Lliure -una de les organitzacions que integren la CUP- en un comunicat. L’organització demana autocrítica de la CUP, però també de tot “l’independentisme d’esquerres” perquè asseguren que no han pogut “construir una hegemonia transformadora dins el bloc republicà”. Consideren, a més, que cal “un replantejament estratègic” del conjunt del bloc independentista.

De totes maneres, Carles Riera, després de saber el resultat electoral, va afirmar que les esquerres que són dins el bloc republicà -en referència a ERC i CUP- havien predominat i ahir va reiterar-ho: “Hi ha una majoria clara republicana i d’esquerres”. La de la nit electoral va ser l’única valoració pública que han fet els cupaires dels resultats del 21-D. Fonts de l’organització afirmen que s’està estructurant el debat intern per fer una anàlisi del resultat en profunditat.

Malgrat la patacada electoral, els cupaires de moment no renuncien als seus compromisos polítics i ahir Carles Riera, tal com va dir la mateixa nit electoral, va reiterar que facilitaran un govern independentista si es compromet a tirar endavant la República. En aquest sentit, Riera va afegir a RAC1 que és a Carles Puigdemont a qui li toca “formar govern” perquè és Junts per Catalunya qui ha guanyat les eleccions. De fet, els cupaires han dit durant tota la campanya que tant Oriol Junqueras com Carles Puigdemont eren “benvinguts” per encapçalar un govern independentista que s’encarregués de materialitzar la República. Però ara, amb el resultat del 21-D a la mà, els anticapitalistes creuen que Puigdemont ha obtingut la legitimitat per construir el govern.

Govern de concentració

La CUP no s’ha cansat de dir en campanya que està disposada a entrar en un govern independentista. I ahir Poble Lliure hi va insistir. L’organització va demanar al partit que participi en un “govern d’unitat” que aglutini tot l’independentisme. Consideren que el resultat del 21-D demostra “la ferma voluntat del poble català de constituir-se en República”. El govern de concentració és el que també havia defensat ERC, però ahir la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, va explicar que no era la seva prioritat, sinó que el seu objectiu era restituir l’executiu cessat pel 155.