La CUP afirma que està "molt lluny" d'un acord amb JxCat i ERC

El portaveu de la CUP, Carles Riera, ha afirmat aquest dimarts en roda de premsa al Parlament que el partit està "molt lluny" d'un acord amb Junts per Catalunya (JxCat) i ERC. Tot i que la CUP es va unir des de divendres a les negociacions de JxCat i ERC per facilitar la formació d'un nou govern, Riera ha lamentat el "to autonomista" de la proposta de resolució presentada per JxCat i que es debatrà dijous al ple del Parlament, que, ha explicat, ha fet sonar "les alarmes" en la formació antisistema. La formació ha presentat, doncs, "sengles esmenes" a la proposta, que en aquests moments s'estan debatent en una reunió conjunta entre els tres partits independentistes.

Així, tot i que el líder del partit antisistema s'ha mostrat "d'acord amb la legitimació de Carles Puigdemont com a candidat", considera que l'escrit de JxCat presenta altres aspectes que els han fet "alarmar"."No hem vingut al Parlament a restituir l'autonomia, sinó a reprendre la tasca que va quedar interrompuda l'1-O", ha explicat. Així, per a Riera, la proposta de resolució de JxCat hauria d'incloure, entre altres elements, una "reivindicació de l'1-O".

El partit també es mostra radicalment contrari a una defensa "simbòlica" de la República des de fora de Catalunya. Així, el líder de la CUP ha explicat que la proposta per a la formació d'un nou Govern que els ha plantejat JxCat i ERC –després de mantenir diverses reunions trilaterals– es basa en tres pilars: "Una acció institucional republicana a l'exili presidida per Puigdemont", una altra a Catalunya, "mitjançant el Parlament, el Govern i la Generalitat", i un "procés constituent, el tercer pilar". Riera ha afirmat que el partit assumeix aquests "tres focus", però també ha deixat clar que el seu partit "no acceptarà una institucionalitat republicana a fora i una gestió autonomista aquí". "És imprescindible que l'acció política que es duu a terme aquí també sigui republicana", ha insistit, i ha reivindicat la "necessitat" de confrontar amb "democràcia l'embat de l'Estat".

Més exigents per investir un candidat alternatiu

Tot i evitar posicionar-se sobre la possible investidura de Jordi Sànchez –ha insistit que "no és sobre la taula"–, Riera ha afirmat que seran "més exigents" del que ho haurien estat per investir Carles Puigdemont, de qui reconeixien la "legitimitat" per exercir el càrrec.

A més, Riera ha demanat que es "respecti" el temps de deliberació de la CUP per decidir si dona suport o no a la proposta de JxCat i ERC, i recalca –com ja ha fet altres vegades– que els quatre vots de la formació no són un xec en blanc. "Hem esperat més d'un mes que JxCat i ERC arribin a un acord, i ara no es pot esperar que la CUP el certifiqui en una setmana", ha recordat: "Qualsevol fruit o resultat del diàleg amb JxCat i ERC haurà de ser traslladat al consell polític que la nostra formació celebrarà dia 3 de març, en què es prendran decisions", ha assegurat.