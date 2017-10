La CUP s’oposarà a unes eleccions anticipades: "Seria l’eina més eficaç i demolidora per aturar el Procés"

La CUP ha ofert una roda de premsa aquest dimarts per marcar el seu posicionament abans d'afrontar una setmana decisiva per al Procés, amb una possible declaració d’independència i l’aplicació de l’article 155 divendres. El diputat cupaire Carles Riera ha deixat clar que l’esquerra independentista dona suport a la proclamació de la República i a assumir la "desobediència popular i institucional". Ara bé, ha dit que detecta "dos possibles escenaris" a l’horitzó: la DUI o la convocatòria d’eleccions anticipades. "Malauradament", ha dit Riera, aquesta opció sembla "tant real" com la proclamació de la República Catalana i, per això, ha avançat que els cupaires s'oposaran a aquest escenari: "És el més negatiu possible, seria l’eina més eficaç i demolidora per aturar el procés d’autodeterminació".

En aquest sentit, Riera ha transmès un missatge a Junts pel Sí, al Govern i al president de la Generalitat, Carles Puigdemont: "La CUP no hi col·laborarà, serà a l’oposició" si es fan unes eleccions. Sobre si se'ls ha plantejat directament aquesta opció en les converses amb Junts pel Sí, Riera no ha concretat si els ho han proposat o no, però ha assegurat que "els consta que és a sobre la taula del Govern".



En canvi, si el Govern i Junts pel Sí opten per proclamar la República d’acord amb el resultat del referèndum de l’1 d’octubre, la CUP ha mostrat la disposició a assumir "qualsevol responsabilitat". "Hi serem a totes", ha dit. Tanmateix, sí que ha dit que ara per ara no han plantejat a Junts pel Sí la possibilitat d’entrar en un govern de concentració. Aquesta "corresponsabilització", ha dit Riera, es concretaria en un moment de construcció de "noves estructures" fruit de la proclamació de la República Catalana.

Malgrat tot, la CUP ha advertit que s'obre un període llarg en què els moviments socials i la mobilització de la gent serà clau. "Tot restarà en mans del poble", ha assegurat Riera. Segons els cupaires hi ha un "error de diagnòstic" per part de Junts pel Sí, sobre la preparació d'un procés de desconnexió en un marc amb "més diàleg". Ha valorat, doncs, que l'endemà de la proclamació de la República Catalana la Generalitat es pot trobar sense "instruments útils" a l'abast arran de l'article 155 i que s'iniciarà un procés de "resistència dur i llarg" davant un Estat "violent, antidemocràtic i despòtic".

Els cupaires, doncs, han receptat "desobediència" davant de l'article 155 de la Constitució que inclou la suspensió de tot el Govern i la limitació de l'activitat del Parlament en favor del govern espanyol. I ha afegit que unes eleccions autonòmiques no implicarien que s'aturés la suspensió de l'autonomia: "Hi ha en marxa un genocidi nacional i cultural".

Assegura que l'Estat té plans per "provocar violència" a Catalunya

En aquest sentit ha assegurat que a la CUP li consta que en els "plans de contingència" de l'Estat hi ha "accions no legals" com provocar "violència" i culpar-ne el moviment independentista i, en concret, l'esquerra independentista. "Dins dels plans de contingència de l'Estat hi ha provocar actes de violència i acusar el moviment independentista en general i l'esquerra independentista en particular". Ha volgut deixar clar d'entrada, doncs, que l'acció dels cupaires "és i serà" no-violenta. "Tothom que ens acusi d'un acte violent s'estarà autoinculpant", ha dit.

Trobada d'alcaldes

Per afrontar la situació, la CUP ha convocat una trobada d'alcaldes aquesta setmana i una altra dissabte amb regidors. El regidor de Vic Joan Coma ha estat l'encarregat d'explicar l'estratègia municipalista dels cupaires, al costat de Riera, assegurant que els municipis tindran un paper clau en el desplegament i en fer "efectiva" la república catalana. No ha concretat com es faria aquesta aplicació, però ha dit que els ajuntaments tindran una funció tan en la implementació d'una eventual legalitat catalana com en la resistència a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. És en aquest sentit que ha emplaçat els càrrecs locals dels cupaires posar en comú estratègies per "defensar drets i llibertats" des dels municipis.