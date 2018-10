La CUP avisa que en el ple d'aquest dimecres canviarà la seva dinàmica parlamentària

La CUP va concretant a poc a poc com traslladarà la decisió de "no consolidar" l'executiu de Quim Torra. A més de rebutjar negociar els pressupostos, l'esquerra anticapitalista va posar sobre la taula que en algunes ocasions optaria per deixar els escons buits, tal com es va acordar en el seu consell polític aquest cap de setmana i va dir la diputada Natàlia Sánchez en una entrevista a l'ARA. "No canviarà de cop directament la dinàmica, però a partir de demà ja hi haurà algunes diferències de com el grup ha participat als plens de l'última legislatura", ha apuntat Sànchez en roda de premsa al Parlament sense entrar en més detalls.

Sánchez ha explicat que a l'hora de decidir si participaran o no en els debats o comissions del Parlament tindran en compte si la proposta en qüestió implica una "lluita transformadora" amb un col·lectiu o moviment social al darrere; si la proposta promou un "discurs polític" nou que s'allunyi del "marc autonòmic", i si implicaria conseqüències "reals i efectives per a la majoria popular i treballadora". En tot cas, la concreció definitiva de tot plegat hauria d'arribar en un proper consell polític ordinari dels cupaires a principis de novembre a Perpinyà.