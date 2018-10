La CUP refusa assistir a una cimera impulsada per Puigdemont a Bèlgica

La CUP ha decidit no participar a la cimera organitzada per Carles Puigdemont per definir l'estratègia a seguir en els propers mesos amb partits entitats i govern a Waterloo (Bèlgica), que va avançar ahir El Món i ha confirmat l'ARA, en considerar que "no respon a un espai idoni de debat multilateral". Els cupaires han decidit declinar la invitació per respecte als tempos interns de la formació, ja que es troba immersa en un debat estratègic amb la militància al llarg d’aquest cap de setmana on, entre altres coses, també "s’abordaran les aliances polítiques i les relacions amb els diversos actors".

La CUP remarca que sempre s’ha mostrat a favor d’habilitar espais multilaterals de debat, d’anàlisi i treball sobre l’octubre del 2017 i sobre estratègies per a exercir l’autodeterminació, però considera, com anota el portaveu del secretariat nacional, Lluc Salellas, que "aquests han de respondre a criteris de discreció, rigor, responsabilitat, mirada llarga i no han de ser espais decisoris ni que responguin a voluntats electoralistes". En aquest sentit, la formació anticapitalista sospita que aquest espai es pugui veure "interferit per interessos partidistes i institucionals" i per aquest motiu ha refusat l'oferiment d'assistir-hi.

Els cupaires no són els únics reticents a la trobada. Segons fonts consultades per l'ARA, també hi ha altres formacions que dubten. Hi han estat convidats el PDECat, ERC, ANC i Òmnium