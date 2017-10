La CUP preveu fer una assemblea nacional extraordinària el 12 de novembre per decidir l'estratègia per al 21-D

La CUP té previst fer una assemblea nacional extraordinària el diumenge dia 12 de novembre per decidir com afrontar les eleccions del dia 21 de desembre, convocades per Mariano Rajoy i en què ERC i el PDECat ja han dit que concorreran. Segons fonts de la formació expliquen a l'ARA, les assemblees locals i territorials faran les propostes al llarg de la setmana sobre com afrontar-les "estratègicament", tenint present que les consideren "il·legítimes" i que no es poden encarar en un "marc de normalitat democràtica".

El consell polític, que es reunirà dissabte a Perpinyà, decidirà com organitzar el debat de l'assemblea nacional en base a les propostes territorials. També acordarà qui participa a l'assemblea: només la militància de la CUP, també simpatitzants o si, a més, la militància de les organitzacions de la Crida Constituent. En les eleccions al Parlament del 27 de setembre, la formació de l'esquerra independentista es va presentar a les eleccions amb el suport de les organitzacions de la Crida: Endavant, Poble Lliure, Constituents per la Ruptura, Arran i Crida Constituent, entre altres organitzacions.

Els cupaires no han tancat la porta a cap escenari per a les eleccions del 21 de desembre. Ahir la diputada Mireia Boya va deixar clar que no es podien afrontar amb "normalitat democràtica" uns comicis convocats a través del 155 i va cridar a "confrontar-les". De moment, però, no es descarta "cap escenari" i la CUP també està oberta a les propostes que arribin des de d'altres sectors socials o el plantejament que pugui fer el Govern, part del qual és a Brussel·les, en aquests comicis. Els cupaires ja van avisar el cap de setmana que "no es mouran" de la casella de la "República Catalana" i que "no tiraran enrere".

Cimera de l'ANC el 3 de novembre

Per la seva banda, l'ANC ha convocat una cimera el divendres dia 3 de novembre de tots els partits sobiranistes per abordar els comicis. La CUP preveu establir contactes amb la resta de formacions, i qualsevol proposta se sotmetria també al consell polític o a l'assemblea nacional extraordinària.

D'acord amb la llei electoral espanyola, des del dia de la convocatòria d'eleccions (dissabte 28 d'octubre), hi ha deu dies per presentar coalicions davant la Junta Electoral Central i entre quinze i vint per presentar-s'hi en solitari.