La CUP demana la dimissió del conseller Miquel Buch per les càrregues contra els independentistes

La CUP demana la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, per les càrregues policials dels Mossos d'Esquadra d'aquest matí en la mobilització independentista que s'ha convocat per frenar la concentració del sindicat policial Jusapol. El diputat de la CUP Carles Riera ha fet un "reconeixement especial a Arran pel seu lideratge en la lluita contra el feixisme". L'organització juvenil havia cridat a fer un 'Holi Festival' per protestar contra la manifestació policial que pretenia homenatjar l'operatiu contra l'1-O.

D'altra banda, el cupaire ha denunciat "la paradoxa: el fet que les mateixes persones que l'1-O van defensar les escoles davant la violència policial, que avui eren defensant la democràcia contra el feixisme, han estat violentament colpejades una vegada més per part dels Mossos d'Esquadra". "Demanem totes les responsabilitat i per tant la del conseller d'Interior, Miquel Buch, i en demanem la seva dimissió immediata", ha dit.

Riera ha emplaçat de forma "clara, rotunda i contundent el Govern de la Generalitat i els partits que li donen suport fins a quan està disposada a sostenir el seu consell d'Interior". Ha demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, que expliqui "per què el Govern, ERC, JxCat i el president Torra, avui, no fent dimitir el conseller d'Interior, avalen l'actuació".

Riera, sobre el llançament del pintura, ha explicat que "els mossos han protegit l'espai públic on s'havien de manifestar i moure's lliurement els feixistes".