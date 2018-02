La CUP demana que la resolució de JxCat sobre Puigdemont refermi també la DUI

L'aprovació de la proposta de resolució que legitima Carles Puigdemont com a president no serà fàcil. Aquesta tarda la CUP ha remès als mitjans de comunicació les esmenes que han presentat a la proposta de Junts per Catalunya, en què reclamen que es reafirmi la declaració d'independència del 27 d'octubre arran del referèndum de l'1-O. El text de la llista del president es limita a reivindicar la figura de Puigdemont com a president abans i després de l'aplicació de l'article 155, a més de constatar que arran de les eleccions del 21-D segueix tenint la majoria per ser investit de nou al Parlament.

En concret, proposen afegir una esmena que diu el següent: "El Parlament es referma i reitera la declaració d'independència i en la proclamació de Catalunya com un estat independent en forma de república, que foren votades i aprovades el 27 d'octubre de 2017. A més, constaten que el Parlament representa la "voluntat" expressada a les eleccions del 21 de desembre però també la del referèndum de l'1 d'octubre.

Alhora, els cupaires demanen afegir que el Parlament declara la urgència de la formació d'un nou Govern de forma "sobirana" i el "restabliment" de la República.

Els quatre diputats de la CUP són imprescindibles per superar els vots del PSC, el PP, Ciutadans i els comuns -que sumen 65-.