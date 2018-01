La CUP denuncia que acatar el TC és incompatible amb la sobirania popular

La CUP no s'ha mossegat la llengua a l'hora de criticar l'ajornament del ple del debat d'investidura, com ha anunciat poc abans de les deu del matí el president del Parlament, Roger Torrent, i ha destacat que Torrent encara és a temps d'esmenar l'error. El president del grup parlamentari, Carles Riera, ha afirmat: "Hem vingut al Parlament per participar en un ple d'investidura en què l'únic candidat possible és Carles Puigdemont, i no compartim que s'hagi ajornat per respecte a la sobirania del Parlament". "De cap manera compartim la decisió del president del Parlament, una decisió que ha pres unilateralment sense comunicar-ho prèviament, si més no al nostre grup parlamentari". De fet, Riera ha revelat que tenien acordada una última reunió aquest matí per tancar serrells i que s'han assabentat de l'ajornament del ple pels mitjans de comunicació.

"El president Puigdemont va recular el 10 d'octubre sobre la declaració d'independència i avui el president del Parlament, Roger Torrent, ha reculat sobre la investidura del president de la República", ha afegit Riera carregant amb duresa contra els fets. El president del grup parlamentari de la CUP ha afegit que "només aquest Parlament pot decidir si Puigdemont serà president o no: cap altra institució ni tampoc el Tribunal Constitucional poden sotmetre la sobirania popular". "Avui hem assistit a un acatament al TC que és incompatible amb la defensa de la nostra sobirania", ha anotat Riera. "Per pragmatisme, l'única sortida és la desobediència i la unilateralitat, perquè la negociació amb l'Estat ara per ara és una quimera; l'únic pragmatisme és la fermesa", ha sentenciat abans de remarcar que "davant la dictadura del 155, ni un pas enrere".

Com a signe de protesta, els quatre diputats de la CUP s'han presentat a l'hemicicle a les 15 hores, l'hora en què estava convocat el ple d'investidura, i han anat als seus escons durant uns minuts. Després han sortit del Parlament i s'han sumat a les manifestacions convocades per l'ANC i pels CDR.

"Les negociacions anaven bé i confiàvem que arribarien a bon port", ha revelat Riera. En aquest sentit, ha enumerat algunes de les propostes que feien creure a la CUP que s'arribaria a un acord per a la investidura, com propostes en defensa de l'escola pública i contra les subvencions als centres de l'Opus Dei; per iniciar un procés constituent amb la creació d'una assemblea d'electes; per passar a titularitat pública la gestió del Ter i del Llobregat, i un pla integral contra la violència masclista, entre d'altres.