La CUP descarta de moment entrar a la mesa perquè no té una proposta de JxCat ni ERC sobre la taula

A menys de 24 hores de la constitució del Parlament, la composició de la mesa segueix sent una incògnita. També sobre quines formacions hi acabaran entrant. Tot i que el dissabte en el consell polític els anticapitalistes van decidir entrar a la mesa sempre i quan es garantís el desplegament de la república, aquest dilluns la portaveu del secretariat, Núria Gibert, ha assegurat que no tenia una proposta en aquestes termes sobre la taula. Ni per part de Junts per Catalunya ni d'ERC. Tanmateix, ha admès que en les properes hores seguiran les reunions i que hi pot haver-hi canvis a darrera hora.

Pel que fa a una entrada posterior -si abans de demà a les 11 no aconsegueixen arribar a un acord- Gibert ha dit que no ho han valorat. Si fos així, haurien de plantejar-s'ho als òrgans de la formació que pertoquen. Ha assegurat que ells van debatre sobre una entrada "directa" i "diàfana" i que, per contra, no se'ls ha presentat una entrada a la mesa "sense condicions".

La CUP, el cap de setmana, va condicionar la seva entrada a la creació de dues comissions: una d'investigació sobre el referèndum de l'1 d'octubre i una altra d'estudi sobre la concreció i materialització de la República Catalana. Dues propostes que podrien brindar l'enèsim pols judicial amb l'estat espanyol i posar en risc els diputats que estan sent investigats al Tribunal Suprem per sedició i rebel·lió.

Els anticapitalistes exigeixen a Puigdemont que condemni la corrupció

D'altra banda, la CUP ha considerat "corresponsable" aquest dilluns Carles Puigdemont del finançament irregular de CDC i li ha exigit responsabilitats polítiques, també al PDECat. Ha constatat que Junts per Catalunya es va presentar a les eleccions com una coalició electoral entre el PDECat i CDC i que s'ha beneficiat dels seus drets electorals.