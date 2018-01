La CUP s'ofereix a entrar a una mesa del Parlament "amb majoria republicana" però descarta tenir grup propi

El consell polític de la CUP ha acordat aquest dissabte oferir-se per ser a la mesa del Parlament per així garantir "una majoria republicana" a la cambra catalana. "El conjunt de militància i les organitzacions han decidit que la CUP vol col·laborar que hi hagi una majoria republicana a la mesa i, per tant, posarem a disposició un dels nostres diputats. Això sí, aquesta vinculació seria en els termes d'acció republicana i no d'autonomisme", ha volgut deixar clar la portaveu de la CUP, Núria Gibert, durant un recés del consell polític celebrat a Malgrat de Mar (Maresme).

Dues de les condicions que posa la CUP per implicar-se dins la mesa del parlament passen per impulsar un parell de comissions: una d'investigació sobre l'1 d'octubre i una altra d'estudi sobre la concreció i materialització de la República catalana. D'altra banda, des de la CUP han descartat cap "maniobra" per mirar de tenir grup propi i, per tant, romandran al grup mixt amb els seus quatre diputats juntament amb els quatre del PP.

Junts per Catalunya havia ofert un dels seus dos llocs a la mesa als anticapitalistes, per implicar-los en les institucions durant la propera legislatura. Després del sí condicionat de la CUP, el grup que encapçala Carles Puigdemont haurà de decidir si finalment fa efectiva la renúncia i es queda només amb una vicepresidència de la cambra. ERC designarà al president del Parlament i, si no canvia res, tindrà un secretari i els altres tres llocs de la mesa seran per als partits constitucionalistes. Dos per a Cs, amb una de les vicepresidències, i una secretaria per al socialista David Pérez.

L'independentisme tindrà majoria a la mesa si no hi ha cap pacte que ho impedeixi durant els propers dies. Dimecres es constitueix el Parlament i l'única opció que tenen els partits no independentistes de capgirar les majories és unir-se -també els comuns- i confiar que no poden votar els cinc diputats que són a Brussel·les.