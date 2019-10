La CUP aprova impulsar la desobediència des dels ajuntaments en la trobada de càrrecs electes

Impulsar la desobediència efectiva dels ajuntaments, prioritzar el consum estratègic en la contractació pública o no acatar els impostos de l'Estat. Aquestes són algunes de les propostes que s'han posat damunt la taula en la trobada de càrrecs electes que la CUP impulsa per donar resposta a la sentència del Suprem contra els líders independentistes. Davant els desencontres del Govern a l'hora de consensuar una estratègia unitària per fer front al veredicte, els cupaires han celebrat avui a la tarda a les Cotxeres de Sants una trobada amb càrrecs electes a favor del dret a l'autodeterminació que s'ha tancat amb l'aprovació de la Declaració de Sants.

En aquest sentit, el text defensa "el reconeixement dels drets i les capacitats de les institucions catalanes per a dur a terme de forma lliure polítiques socials i econòmiques, començant per l’aixecament de totes les suspensions i anul·lacions imposades sobre disposicions legals impulsades pel Govern, el Parlament o les institucions locals catalanes" en al·lusió a les lleis suspeses pel TC.

L'amnistia pels presos, l'exercici del dret a l'autodeterminació i la internacionalització del conflicte són la pedra angular d'aquest nou espai, que crearà comissions per abordar mesures concretes per fer front a la repressió de l'Estat. Malgrat que les direccions de JxCat i ERC van refusar participar en aquesta trobada perquè els primers defensen que cap proritzar la que promou el Consell per la República i els segons perquè ho consideren un acte de partit, representants de tots dos partits hi han assistit a títol individual. De fet, hi havia més càrrecs electes que no eren de la CUP (186) que no pas de la formació anticapitalista (101).

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha explicat avui que han decidit tirar endavant aquesta taula per una "qüestió d'emergència davant la buidor del Parlament" i ha subratllat que estan "molt contentes amb la resposta dels càrrecs electes". Ara volen que es faci extensica a altres forces polítiques per donar una "resposta a l'alçada de la sentència". En aquest sentit, ha reclamat "amplitud de mires" als partits perquè és un "espai transeversal que encara ha de créixer més". El regidor de Vilanova i la Geltrú, Enver Aznar, ha destacat que es tracta d'un "espai unitari per donar resposta a la repressió" i que vol "cercar aliances amb els altres pobles de l'estat perquè és una lluita per la democràcia".

Venturós ha deixat clar que aquest nou ens no vol substituir l'Assemblea de Càrrecs Electes" que promou el Consell per la República, però ha recordat que "des del 2016 no s'ha convocat cap vegada des del 2016". En qualsevol cas, l'alcaldessa ha dit que hi participaran en funció dels seus objectius. Els cupaires, però, consideren que el Govern "està lligat de mans i peus" per l'estat espanyol i que no té "cap voluntat de superar límits, sinó que obeeix l'Estat" col·laborant en la repressió pel paper de la conselleria d'Ìnterior.

De fet, la declaració de Sants advoca per "la retirada de les Forces Policials i dels cossos militars de l’estat espanyol desplegades a Catalunya, així com la dissolució del cos de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra, principals responsables de la violència desplegada aquests dies contra la població catalana".