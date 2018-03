La CUP insisteix en la investidura de Puigdemont: "Representa l'independentisme avançat, que no està per retrocedir"

Després de la detenció de Carles Puigdemont, la CUP no es mou ni un mil·límetre de la seva posició favorable a la investidura del candidat de JxCat. "Puigdemont representa l'independentisme avançat, que no està per retrocedir sinó per construir la República", ha defensat aquesta tarda el diputat de la CUP Vidal Aragonés en roda de premsa al Parlament. Els anticapitalistes, però, són conscients que investir Puigdemont comportaria més "repressió" per part de l'Estat. "Estem disposats a assumir políticament i personalment tota l'actuació repressiva de l'estat espanyol", ha remarcat Aragonés.

Per fer-ho, els cupaires ja es van oferir diumenge a entrar a formar part de la mesa del Parlament amb un únic objectiu: investir Puigdemont. Aragonés ha tornat a insistir en aquest oferiment -que de moment no han contestat ni JxCat ni ERC- com una manera de demostrar que la CUP està disposada a assumir les conseqüències que calguin per tirar endavant la investidura de Carles Puigdemont. "Podem entendre la por de la repressió, però no la compartim", ha dit Aragonés, en referència a JxCat i ERC. I ha afegit: "Entenem el plantejament que poden fer algunes organitzacions, ja que una investidura de Puigdemont anirà acompanyada de repressió de l'Estat, però això no vol dir que la compartim".

La CUP és partidària de mantenir l'embat amb l'estat espanyol per construir la República, però acompanyar-lo de mobilització al carrer que es basi en la "desobediència civil no violenta". Per això, els anticapitalistes són partidaris de "paralitzar el país" per denunciar i combatre la "repressió" de l'Estat. "Cal una resposta col·lectiva i massiva; si no, la repressió augmenta", ha argumentat Vidal Aragonés. La CUP també avala la via internacional que han encetat JxCat i ERC per demanar que es garanteixin els drets polítics de Jordi Sànchez, però també de Carles Puigdemont i Jordi Turull. "És la gran plasmació de fins a quin punt hi ha una vulneració de drets per part de l'Estat, perquè l'ONU es pronuncia només quan veu d'una manera molt clara que hi ha una vulneració de drets. L'Estat haurà de donar una resposta als requeriments que fan", ha subratllat Aragonés.

D'altra banda, la CUP també ha denunciat la "violència policial" en les últimes manifestacions protagonitzades pels CDR i ha apuntat a l'estat espanyol i, especialment, al delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, com a responsables de l'operatiu policial. "Sabem diferenciar entre el botxí i la víctima", ha afirmat Aragonés.