La CUP dona la legislatura per "tocada de mort" i avisa que alguns dies podrien deixar buits els escons al Parlament

La portaveu del secretariat nacional de la CUP, Mireia Boya, ha donat la legislatura per "tocada de mort" en una entrevista a TV3 després que aquest dissabte el consell polític del partit decidís no negociar els pressupostos amb el Govern. Els anticapitalistes diuen que la seva aposta passa per treure el focus del Parlament i, en aquest sentit, la diputada Natàlia Sànchez ha avisat en una entrevista a Catalunya Ràdio que "probablement" alguns dies deixaran buits els escons. Si finalment s'acaben convocant eleccions, la CUP valorarà si s'hi acaba presentant en un context "d'autonomisme". Sànchez recorda que el 21-D ja s'hi van acabar presentant "amb recança".

Els cupaires no ajudaran a "consolidar" l'executiu de Quim Torra, al qual acusen d'autonomista, i consideren que la unitat d'acció al Parlament és un "engany", segons ha manifestat Mireia Boya. "No disfressarem la unitat dins la institució quan la institució ha decidit no continuar l'embat amb l'estat espanyol", ha etzibat la portaveu del secretariat nacional de la CUP. Boya ha lamentat que "el fil de l'1-O" s'estigui perdent i ha posat punt final a l'entesa amb els altres partits independentistes, tal com va acordar el consell polític.

En aquest sentit, la també cupaire Natàlia Sànchez ha opinat que el camí que han pres ERC i el PDECat "no és l'adequat" i ha fet una crida a "no normalitzar" l'actual context, que, diuen, és autonomista. "Cal aprofundir amb la ruptura amb l'estat espanyol", ha assegurat la diputada. "Fer República és plantar cara i afrontar l'embat i no fer retòrica simbòlica. I Torra no afronta l'embat, accepta totes les imposicions i no obre nous fronts de confrontació", li retreu la diputada al president del Govern.

Torra no perd l'esperança d'una aliança amb els cupaires

Per la seva banda, el portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha retret a la CUP que s'estiguin allunyant de "la unitat que demana el carrer". Tot i això, des de JxCat no es mostren sorpresos pel posicionament dels cupaires perquè "ja van dir fa molts mesos que estaven a l'oposició i continuen fent oposició". Malgrat les diferències entre els dos partits, però, Pujol ha instat els anticapitalistes a "moure's" i a passar a fer costat al president, Quim Torra, perquè, al contrari del que denuncia la CUP, ha assegurat Pujol, "ha demostrat sobradament la voluntat decidida de fer República".

El posicionament de la CUP no ha agradat al grup que encapçala Carles Puigdemont, i Pujol ha recordat que els cupaires ja van rebutjar la investidura de Jordi Turull abans que el Tribunal Suprem el tornés a empresonar. "Que diferents que haurien estat les coses", ha exclamat.