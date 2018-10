La CUP acorda bloquejar el Parlament per la deriva "autonomista" del Govern

La CUP ha decidit aquest dissabte en un consell polític extraordinari bloquejar el Parlament davant la deriva "autonomista" del Govern sense concretar, però, si deixaran els escons buits en els plens, com va avançar l'ARA. Sí que han anunciat que no entraran a negociar els pressupostos amb el Govern i que treballaran perquè "no es consolidi" l'executiu de Quim Torra.

La formació ho ha acordat en el consell polític que ha celebrat aquest dissabte a Palamós (Baix Empordà) amb una cinquantena de representants territorials, on també ha deixat clar que l'estratègia passa per "recuperar múscul" als carrers, i mantenir "l'esperit de l'1 i el 3 d'octubre". "No ens asseurem a negociar aquests pressupostos, perquè la línia que ha agafat el Govern no es correspon amb el mandat de l'1 d'octubre", ha reblat el portaveu nacional de la CUP, Lluc Salellas.

Els anticapitalistes han explicat que en els propers dies donaran a conèixer els detalls de l'estratègia que han adoptat en aquest consell polític i que passa per "treure el focus del Parlament" i col·locar-lo als carrers. Sobre una possible pressió perquè el Govern convoqui eleccions, Salellas ha deixat clar que acordar un avançament electoral li correspon al president: "Explorarem fins a on podem arribar, però és el president Quim Torra qui pot pitjar el botó per convocar eleccions", ha subratllat.