La CUP reuneix els càrrecs electes per abordar la "desobediència" al 155 i "garantir" la república

Els càrrecs electes de la CUP estan reunits aquest matí a Sabadell per abordar l'estratègia de "desobediència" a l'aplicació del 155 als municipis i "garantir" la república catalana. Per aconseguir aquest objectiu consideren "clau" els municipis. Aquesta setmana ja van reunir-se la gairebé vintena d'alcaldies cupaires i aquest dissabte s'hi troben també els gairebé quatre-cents regidors que té la CUP i els seus parlamentaris, al Parc del Nord de Sabadell.

L'objectiu de la trobada és abordar i decidir l'estratègia de l'esquerra independentista per "lluitar contra la imminent aplicació" de l'article 155 i acordar les fórmules de "desobediència institucional" dels municipis per "garantir" la república catalana. Entre les diferents preguntes que es posaran sobre la taula -d'acord amb el guió de la reunió- és el discurs i l'acció política de la CUP envers la suspensió de l'autonomia; com fer front a la "precarització econòmica" que pot portar l'aplicació del 155 als ajuntaments; les estratègies de "desobediència" a aplicar; els "mecanismes de cohesió social"; i com "neutralitzar" els secretaris municipals, interventors i policies locals que siguin "contraris al desplegament de la legalitat catalana".

És la primera trobada que fan els càrrecs electes de la CUP després de l'aprovació de la declaració d'independència al Parlament. Posteriorment, la formació oferirà una roda de premsa en què valorarà l'acció del Govern des de la proclamació de la república i les accions que portarà a terme la CUP la setmana que ve, després que Mariano Rajoy hagi signat una convocatòria electoral a Catalunya pel 21 de desembre i hagi posat en marxa el 155. De moment, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha valorat les eleccions autonòmiques i, ahir, va fer una declaració en què va expressar continuïtat institucional i va demanar "oposició democràtica" i "sense violència" a l'article 155. Tanmateix, els càrrecs de Mossos d'Esquadra -el major, Josep Lluís Trapero, i el director general de Policia, Pere Soler- han acatat el cessament dictat pel govern espanyol.

Trobada internacionalista

A la tarda, la CUP també celebra una trobada internacionalista a partir de les 16:30 sota el lema "democràcia, solidaritat i república". Constarà d'una conferència de la diputada Anna Gabriel sobre l'autodeterminació "des de baix" i la presentació de la "crida ala solidaritat internacionalista" per expressar suport a Catalunya. Hi haurà els "comitès de suport" d'Irlanda, el Quebec, Escòcia i Galícia.