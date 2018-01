La CUP posa pressió i només investirà Puigdemont

La CUP no vol que l’independentisme faci cap pas enrere. Els anticapitalistes, més enllà d’insistir en la “materialització de la República”, només preveuen un candidat a la investidura: Carles Puigedemont. Tot i que encara no garanteixen el seu sí al president -estan avançant en un acord sobre el programa-, Carles Riera ja va avisar ahir que si JxCat i ERC tenen pensat plantejar un candidat alternatiu no comptin amb ells. De moment, el pla no està sobre la taula dels dos principals partits de l’independentisme, però veus de les dues formacions accepten que si es manté el bloqueig s’haurà de plantejar una alternativa.

Després de reunir el seu consell polític i grup d’acció parlamentària mentre el TC deliberava sobre la investidura, els cupaires van tancar files amb el candidat de Junts per Catalunya perquè creuen que és l’únic que reuneix “absoluta legitimitat” per ser investit. Així, el diputat Carles Riera va explicar que Puigdemont “simbolitza un conflicte entre la legalitat espanyola i la legitimitat democràtica de Catalunya”, l’argument que fan servir els cupaires per negar-se a investir qualsevol altre nom que pugui proposar Junts per Catalunya. En aquest sentit, Riera va avisar que si Junts per Catalunya finalment renuncia a Puigdemont com a presidenciable, els cupaires no participaran en el ple d’investidura d’un altre candidat. “La CUP no participarà en un ple en què Puigdemont no sigui el candidat i que s’hagi fet a mida del TC i l’Estat”, va advertir Riera. Això complicaria molt la investidura: sense els vots dels cupaires, JxCat i ERC sumen 66 diputats, un més que la resta de l’oposició. Quin és el problema? La prohibició del vot delegat dels exiliats que ahir va activar el TC obligaria tots els diputats a Brussel·les a renunciar, inclòs Carles Puigdemont.

La CUP espera votar el president dimarts mateix, i per això va insistir a demanar al president del Parlament, Roger Torrent, que “desobeís” la decisió del TC. Així, els cupaires van avisar que els seus quatre diputats seran presents dimarts a l’hemicicle perquè no faran cas de les mesures dictades per l’alt tribunal. “Volem que el ple se celebri igualment, els diputats de la CUP serem al Parlament a les tres de la tarda ocupant els nostres escons”, va advertir Carles Riera, que també va esperonar la resta de diputats de la cambra a fer el mateix per defensar “la sobirania popular i del Parlament”.

Evolució de les negociacions

Tot i prometre anar al ple, els cupaires no han decidit encara el seu vot. Natàlia Sànchez va explicar que esperaran a “esgotar tots els terminis” per arribar a un acord “al més ampli possible”. Tot i que les negociacions no estan tancades, ahir Sànchez va explicar que JxCat i ERC havien acceptat una de les seves 25condicions: no renovar els convenis amb les escoles que segreguen per sexe. “Quantifiquem amb 40 milions d’euros aquests convenis, que demanem que vagin a l’escola pública”, va explicar la diputada cupaire.

La CUP va prometre durant la campanya que bloquejaria la legislatura si no avançava cap a la República. Els anticapistalies esperen que s’aclareixi el rumb del Govern per definir quin serà el seu paper en el nou Parlament.