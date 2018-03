La CUP no investirà Jordi Sànchez

Jordi Sànchez no serà president si JxCat i ERC no canvien la seva proposta d'acord. La CUP ha decidit avui rebutjar la investidura de Sànchez perquè considera que el pacte que els proposen les altres forces independentistes suposa la "submissió total" i un "retorn a l'autonomisme", en paraules del diputat Vidal Aragonès. Els quatre parlamentaris anticapitalistes s'abstindran en la votació si Roger Torrent convoca la investidura. Sense els vots de Carles Puigdemont i Toni Comín –no poden delegar el vot des de Brussel·les–, JxCat i ERC tindrien un vot menys que la resta de l'oposició.

L'única via per investir Sànchez, doncs, passa per una renúncia de Puigdemont o Comín o una delegació del vot que suposaria desobeir el Tribunal Constitucional. Els cupaires han demanat que els diputats que són a Brussel·les acceptin "l'embat a l'Estat", i en aquest cas han promès que mantindrien l'abstenció. Si hi renunciessin per cedir pas a un altre diputat, segons ha aclarit Vidal Aragonès, també permetrien la investidura amb la seva abstenció, tot i que considerarien que JxCat i ERC estarien "assumint el marc repressiu".

"No negociarem autonomisme", ha advertit la CUP, que ha avisat que no s'asseuran a la taula per parlar de res que no sigui materialitzar la República i acordar mesures socials "efectives". La CUP considera que els altres dos partits caminen cap a una legislatura de "quatre anys d'autonomia que sempre tindrà una limitació de la legalitat espanyola". L'alternativa que proposa la CUP és la d'un "procés republicà" auspiciat per la mobilització popular.

Aragonès ha insistit que el pla de JxCat i ERC passa per "retrocedir", i ha assegurat que, fins ara, les decisions de la CUP han ajudat a avançar el Procés. "Vam dir 'no' a investir Mas i vam avançar. Vam dir 'no' als pressupostos i vam aconseguir que el referèndum fos una realitat". La CUP espera un gir en les intencions de JxCat i ERC, però l'escenari d'unes noves eleccions sembla ara més a prop que mai.