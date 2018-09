La CUP i organitzacions de l'esquerra independentista criden a una "ofensiva popular" per la ruptura amb l'Estat

La CUP, juntament amb organitzacions de l'esquerra independentista -Arran, Endavant, Alerta Solidària, SEPC i COS-, fan una crida perquè la Diada de Catalunya sigui "el toc d'inici d'una ofensiva popular per recuperar drets" i defensa la ruptura amb Espanya com l'únic camí, perquè considera que la via autonomista està "morta" i que negociar amb el Govern espanyol és una "quimera".

La vigília de la Diada, la CUP subratlla, en un comunicat recollit per l'agència Efe, que l'Onze de Setembre ha de ser "el toc d'inici d'una ofensiva popular per recuperar drets que ens estan arrabassant".

Per a la formació anticapitalista, "aquesta ofensiva no pot passar pel Parlament", una institució que veuen "buida de contingut" perquè està "sotmesa" a la Constitució, sinó que "passa per la gent, passa per la classe treballadora i passa pels carrers dels pobles i ciutats".

La CUP avisa que "la via autonomista que aposta per la negociació i l'entesa" està "morta", perquè "la correlació de forces polítiques i socials a Espanya només deixa obert el camí de la recentralització i la repressió contra qualsevol intent de defensar els drets polítics, econòmics i socials de les classes populars".

A més, entenen que la via autonomista va associada "a un intent de tornar a les polítiques econòmiques i socials socialdemòcrates amb l'objectiu de construir un capitalisme de cara humana", amb la qual cosa només s'incrementa "l'explotació de la classe treballadora i d'altres classes populars".

"Només trencant amb Espanya podrem desenvolupar les transformacions socials i polítiques que ens permetran millorar les condicions materials de vida de les classes populars del país", assegura la CUP. Al mateix comunicat, els anticapitalistes remarquen que "l'encaix a Espanya és impossible i negociar amb ells, una quimera".