La CUP planteja que el Tribunal Suprem no és competent en el cas del sumari de rebel·lió

La CUP-CC ha presentat un escrit davant el Tribunal Suprem en què exposa els seus arguments per considerar que el Tribunal Suprem no és un òrgan competent per jutjar el cas en què s’imputa un delicte de rebel·lió a diferents dirigents independentistes per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, com les exdiputades cupaires Mireia Boya i Anna Gabriel. L'organització independentista recorda que va ser el mateix TS qui el 2014 davant d'una denúncia presentada pel partit UPyD referent a la consulta del 9-N per delictes com els que ara s'acusa diversos polítics i activistes catalans va considerar que fets d'aquest tipus havien de ser processats en instàncies judicials a Catalunya. De fet, a dia d'avui hi ha diversos casos relacionats amb l'1-O i la darrera legislatura que es troben en discussió en jutjats de Barcelona.

La CUP atribueix aquesta alteració dels criteris de competència en el marc del context d’excepció que s’està produint i de "dret penal de l’enemic" que inclou entre els seus trets fonamentals el relaxament de les garanties processals. A l’escrit, els cupaires denuncien la falta d'imparcialitat i independència del TS i posa com a exemple que "el fiscal que va firmar la querella i l'actual fiscal general van ser companys de sala dels magistrats que han de resoldre el cas" o que la mateixa vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, s’hagi "autoatribuït directament el resultat de determinades resolucions judicials dictades en el cas vulnerant així de manera flagrant la necessària separació de poders de l’Estat".

Finalment, la CUP exposa que aquest plantejament jurídic té una triple voluntat. En primer lloc, "aconseguir que la causa contra les militants de la CUP quedi arxivada". En segon lloc, denunciar "el funcionament poc democràtic de les institucions espanyoles" i, per acabar, "garantir la possibilitat que aquest element pugui ser discutit en instàncies internacionals en el cas que sigui desestimat a l'estat espanyol".