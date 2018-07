JxCat diu que és el ple qui ha de decidir sobre la suspensió dels diputats però no aclareix si desobeirà Llarena

Primeres reaccions després de la suspensió dels diputats processats per rebel·lió. Junts per Catalunya ha assegurat aquest dimarts que qui té la competència per decidir sobre la suspensió dels diputats és el ple del Parlament, segons el reglament de la cambra. Així, la portaveu del grup, Gemma Geis, ha afirmat que no demanaran als seus companys de files que renunciïn a l'acta de diputat però no ha aclarit si desobeirà la resolució del magistrat: la suspensió implica no poder votar ni cobrar.

També ha considerat que la "substitució temporal" a la que es refereix el jutge Pablo Llarena és una innovació que no existeix en l'ordenament jurídic. De fet, ha insinuat que és una manera del magistrat de cobrir-se les espatlles davant les instàncies internacionals si acaben revocant la causa, per no ser acusat d'alterar les majories parlamentàries.

Per la seva banda, ERC s'ha limitat a dir que "defensarà" els drets dels diputats però no s'ha pronunciat sobre si ha de ser el ple qui es pronunciï. Ha dit que properament analitzaran les conseqüències de la resolució de Llarena i que "consensuaran" com respondre amb Junts per Catalunya.

540x306 La portaveu d'ERC al Parlament, Anna Caula, en una imatge d'arxiu / BERNAT VILARÓ / ACN La portaveu d'ERC al Parlament, Anna Caula, en una imatge d'arxiu / BERNAT VILARÓ / ACN

La CUP considera que la mesa ha de defensar els drets dels processats malgrat la suspensió

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha assegurat aquest dimarts al Parlament que la mesa no pot permetre que es privi de drets polítics als presos i els exiliats, ja que han estat "represaliats" per impulsar el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Així, ha instat la mesa del Parlament a portar la suspensió al ple del Parlament, tal com estableix el reglament en cas que hi hagi un processament ferm d'un diputat o l'obertura de judici oral.

"L'acció política no pot ser condicionada a l'acció repressiva de l'Estat", ha afirmat Sirvent. Tanmateix, s'ha mostrat prudent a l'hora de valorar les implicacions que podria tenir per la mesa del Parlament desobeir la resolució d'un jutge.

540x306 La diputada de la CUP Maria Sirvent La diputada de la CUP Maria Sirvent

D'altra banda, la CUP s'ha mostrat crítica respecte la trobada que el president de la Generalitat, Quim Torra, va mantenir ahir amb el president espanyol, Pedro Sánchez. Sirvent ha assegurat que la CUP "frenarà" qualsevol pacte amb l'Estat que intervingui en el procés d'independència. Ha criticat, per una banda, la "retòrica" del Govern a favor de la república i, per l'altra, les polítiques públiques de caire "autonòmic" que desprenen les compareixences dels membres de l'executiu al Parlament i la dinàmica que ha adoptat el mateix president Torra.

Els comuns dubten dels efectes d'una votació al ple

Al seu torn, la portaveu dels comuns, Elisenda Alamany, ha afirmat que el seu grup parlamentari defensarà la "millor estratègia" per protegir els drets dels diputats però ha posat en dubte que votar-ho al ple tingui cap efecte.

La resolució de Llarena diu que la suspensió és "automàtica" i que, per tant, encara que el ple voti en contra pot no tenir conseqüències.

540x306 Alamany durant la roda de premsa al Parlament aquest dimarts Alamany durant la roda de premsa al Parlament aquest dimarts

Alamany ha demanat al govern espanyol del PSOE que acabi amb la judicialització i que la Fiscalia retiri les causes contra els diputats independentistes perquè "no hi va haver violència" i, per tant, tampoc delicte de rebel·lió.