Llarena suspèn els diputats independentistes empresonats i Puigdemont

El jutge instructor Pablo Llarena ha confirmat que executa la suspensió dels diputats independentistes empresonats i de Carles Puigdemont. De moment no ha suspès Toni Comín, que podrà recórrer el seu processament. Per tant, la suspensió afecta Carles Puigdemont i els diputats empresonats Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez i Raül Romeva. A més, l'endemà de la reunió del president de la Generalitat, Quim Torra i del govern espanyol, Pedro Sánchez, Llarena també ha conclòs el sumari de la causa del Procés i ha dictat set autos que tenia pendents.

Tot i que ha executat la suspensió, Llarena obre la porta a que els diputats suspesos no hagin d'abandonar l'escó i puguin ser substituïts "temporalment" pels següents de la llista. "No resulta coherent que una suspensió imposi, com a única manera de mantenir la majoria parlamentària, que els suspesos renunciïn definitivament al dret de representar els seus electors", afirma el magistrat.

Llarena insisteix que "no hi ha impediment processal perquè els càrrecs i funcions públiques que corresponen als processats, puguin ser exercits de manera plena, però temporal, per altres integrants de les seves respectives candidatures, si aquesta decisió es contemplés pel Parlament".

Pel que fa a l'execució de la suspensió, el jutge considera "obligat de comunicar" a la Mesa del Parlament la suspensió dels diputats "per l'imperi de l'article 384 bis" i li recorda que ha d'adoptar les mesures necessàries "per a la plena efectivitat a la previsió legal".

Parlament vs Llarena

La suspensió implicaria deixar fora del Parlament els diputats encausats per rebel·lió, que perdrien l'escó, tal com recull l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal, al que es refereix Llarena. Segons els preceptes d'aquest article poden quedar fora del Parlament els diputats empresonats, que fins ara han pogut delegar el seu vot.

Ara, tot apunta que la suspensió provocarà un nou xoc de legitimitats. D'una banda, la llei espanyola d'Enjudiciament Criminal -aprovada el 1882 per un reial decret- sentencia en l'article 384 bis que la persona processada quedarà "suspesa automàticament" del seu càrrec públic "mentre duri la situació de presó", en els casos de presó provisional pels delictes per "integració i relació amb bandes armades, individus terroristes o rebels". Per tant, la causa de rebel·lió podria justificar l'aplicació de l'article 384 bis.

D'altra banda, el reglament del Parlament especifica -en l'article 25- que és causa de "suspensió" d'un diputat si el plenari "ho acorda per majoria absoluta, atesa la naturalesa dels fets imputats", un cop sigui ferm l'acte de processament o d'obertura de judici oral. El reglament parlamentari fa una exposició de delictes en general, sense especificar més.

Tot i així, els experts consideren que si la cambra decidís negar-se a suspendre aquests diputats, el Suprem o el Constitucional podrien "iniciar un procediment sancionador per un delicte de desacatament".

Conclusió del sumari

La conclusió de la causa afecta únicament als processats que es troben a disposició del jutge instructor. Pel que fa als que estan a l'estranger, -Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira i Anna Gabriel- el jutge ha acordat en un altre auto declarar-los en rebel·lia. Una vegada ha conclòs el sumari, a partir d'ara, Llarena perd la competència dels processats i els deixa a un pas del judici.