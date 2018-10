La CUP pressiona JxCat i ERC perquè reafirmin al ple la "validesa" de les lleis del referèndum i de transitorietat

La CUP redobla la pressió als partits independentistes i portarà al ple de demà "reafirmar la validesa" de la llei del referèndum i de transitorietat amb l'objectiu d'exercir el dret a l'autodeterminació avançant en el procés de ruptura democràtica de manera unilateral. La negativa de les quatre principals forces polítiques estatals, així com el del conjunt de l’actual cúpula de la judicatura i la monarquia espanyola a acceptar el dret a l'autodeterminació situa, segons els cupaires, "l’horitzó d’un referèndum acordat amb l’Estat, o d’un trànsit legal, en el marc de la Constitució espanyola, cap a una República catalana independent, com una impossibilitat palmària".

Davant d’aquesta situació, que titlla d'"antidemocràtica", la CUP insta a reivindicar l’esperit de l'1-O i advoca per la desobediència i l'agitació al carrer per materialitzar la República. En el text que es portarà a votació, a l'espera de les transaccions que se'n puguin derivar, la formació independentista considera que és imprescindible "un procés d’exercici de sobirania prolongat, disposat a la desobediència institucional i popular activa quan sigui necessari, que utilitzi tots els recursos institucionals, de la societat civil i del poble organitzat disponibles en la reivindicació, l’exercici i la materialització d’un ampli ventall de drets que estan sent negats per l’Estat". Una mobilització "continuada i massiva" arreu del país que constitueixi una "entitat sobirana, una república independent de facto".

A parer de la CUP, "només la conflictivitat que podria generar aquesta situació, combinada amb una adequada mobilització d’aliances a nivell internacional, formada per organitzacions polítiques i socials, així com per organismes diplomàtics amb influència en la política internacional, podria forçar l’estat espanyol a un escenari de negociació d’un nou estatus jurídic i polític que reconegui la sobirania del poble català".

En la mateixa proposta de resolució, la CUP insta a "solidaritzar-se" amb tots els diputats i diputades que per haver facilitat el tràmit i aprovació d’aquestes dues lleis "han estat objecte de persecució política i judicial", especialment l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Una solidaritat que estén a totes les persones "represaliades" per l'aparell de l'Estat. Així mateix, els cupaires colen que es condemnin totes les accions de l'estat espanyol per tractar d’impedir el referèndum, incloent la violència policial contra les persones que defensaven els col·legis electorals el dia de la votació.