La CUP renovarà el seu secretariat nacional just abans de les eleccions

La CUP ha acordat que renovarà el seu secretariat nacional just abans de les eleccions del 21-D. Segons ha explicat la formació anticapitalista en un comunicat, l'òrgan va prendre la decisió de plegar el passat 27 de novembre i ara iniciarà un procés de renovació.

Així doncs, la CUP entén que les eleccions del 21-D "son l'ultim repte que afronta" aquest equip de treball, que es va formar fa tan sols 18 mesos després que sis dels 15 membres del secretariat dimitissin. En aquest sentit, el partit considera que amb el final d'aquesta "legislatura forçada per l'aplicació del 155" el secretariat actual necessita un nou equip que "entoni els mesos que vindran amb tot l'impuls necessari".

No obstant, el comunicat remarca que això no significa que part dels actuals membres del secretariat actual no puguin presentar-se ja sigui en la candidatura col·lectiva o de forma individual en aquest procés. L'elecció dels nous membres es farà entre el 10 i el 20 de desembre de 2017 per vot electrònic, a partir dels acords l'última assemblea nacional celebrada a Esparreguera.

Així doncs, la CUP espera que el nou secretariat engegui motors a partir de principis de febrer quan s'iniciï també la nova legislatura parlamentària. El secretariat actual estava integrat a l'inici per l'exdiputat Quim Arrufat; Natàlia Sànchez (candidata ara per Girona), Lluc Salellas, Núria Gilbert, Dani Corpas, Anna Gabaldà, Juanma Rojas, Elisabet Punset, Eduardo Càliz, Aida Sanuy, Ricard Torné, Laura Rafecas, Xevi Generó, Albert Serrats i Òscar Simón.