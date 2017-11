La CUP reuneix el consell polític com a preludi de l'assemblea nacional per decidir si va a les eleccions del 21-D

El consell polític de la CUP està reunit aquest matí a Perpinyà per abordar l'estratègia de la formació de l'esquerra independentista en les eleccions del 21 de desembre. Tanmateix, d'aquesta trobada no en sortirà si la CUP participarà en els comicis ni com ho farà, ja que qui prendrà la decisió serà una assemblea nacional extraordinària el proper 12 de novembre. Està previst que els cupaires facin una compareixença a les tres del migdia per explicar el seu posicionament. D'acord amb el calendari electoral, la data límit per presentar coalicions és el dia 7 i per fer-ho com a partit polític o agrupació d'electors el dia 17 de novembre. Tanmateix, segons cupaires, administrativament es resoldrà perquè decideixi el que decideixi la militància es pugui portar a la pràctica.

Què decideix el consell polític?

Malgrat que no decidirà si la CUP participa a les eleccions, el consell polític sí que serà una primera presa de contacte amb la militància per saber com afronta la convocatòria electoral. La CUP ha dit per activa i per passiva que no considera legítimes les eleccions i que les "confrontarà", ja sigui amb mobilitzacions al carrer, en forma de candidatura electoral o ambdues coses.

El consell polític també decidirà qui podrà participar en l'assemblea nacional i com es faran les llistes en cas que la CUP decideixi que vol concórrer el 21-D. Ambdues qüestions són transcendents. La primera, segons fonts cupaires, pot condicionar el resultat de l'assemblea nacional, ja que s'ha de decidir si només té dret a pronunciar-se la militància de la CUP, també simpatitzants amb quota o si s'obre la decisió també a les organitzacions de la Crida Constituent. Aquestes organitzacions, les més conegudes són Poble Lliure i Endavant però també hi ha Arran, Constituents per la Ruptura o Crida Constituent, es van presentar a les eleccions donant suport a la CUP.

El consell polític també decidirà com es faran les llistes si l'assemblea decideix anar a les eleccions. Hi ha diverses opcions sobre la taula: fer primàries (un procés que la CUP normalment fa amb mesos i s'hauria de comprimir en dies), llistes tancades proposades per les territorials, la mateixa llista que es va presentar a les eleccions del 27 de setembre o la una candidatura amb càrrecs electes municipals. Les dues últimes opcions plantegen problemes de compatibilitat amb els estatuts de la CUP: els diputats només poden ser-ho per una legislatura i no es pot exercir més d'un càrrec a la vegada.

Les propostes de les assemblees locals i territorials

Ahir, les assemblees territorials es van reunir per prendre posició sobre aquestes qüestions i també per debatre sobre vuit propostes que han fet assemblees locals sobre les eleccions del 21 de desembre. Entre aquestes, hi ha no presentar-se a les eleccions (una opció que segons els consultats no genera consens a l'organització); presentar-se en solitari; o concórrer als comicis teixint aliances amb sectors de l'anticapitalisme (en què es podrien sumar sectors de Podem) o de l'espectre independentista amb una candidatura unitària.

Després del consell polític, en què s'haurà posat en comú què pensen les territorials, el secretariat de la CUP ordenarà totes les propostes perquè es posin a votació de l'assemblea nacional.

Poble Lliure aposta per una "candidatura àmplia"

Per la seva banda, l'organització de l'esquerra independentista Poble Lliure ha fet aquest dissabte a primera hora un comunicat en què aposta per construir una "candidatura" àmplia a les eleccions del 21 de desembre per implementar la república catalana. També per oposar-se a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i per reclamar l'alliberament de tots els presos polítics.

En un comunicat, Poble Lliure s'emplaça a treballar per dissenyar l'acció governamental després de les eleccions, que hauria d'implementar, segons l'organització, les estructures i la legalitat republicana, a més de treballar pel seu reconeixement internacional.