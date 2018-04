La CUP no veu com un acte de "ruptura" que la mesa permeti el vot delegat de Puigdemont

La CUP fa una valoració "molt positiva" que la mesa del Parlament hagi acceptat el vot delegat de Carles Puigdemont. En roda de premsa a la cambra catalana, el diputat cupaire Vidal Aragonés ha lamentat que s'hagi pres aquesta decisió coincidint amb la detenció del president a Alemanya. "Fem una crítica a qui ha tingut una actitud poc valenta per garantir els seus drets polítics", ha subratllat. Tanmateix, Aragonés ha puntualitzat que l'aval es produeix perquè es troba empresonat i, per tant, es fa sota el criteri de la legalitat espanyola quan va donar llum verda al vot delegat dels empresonats a Estremera i Soto del Real. "No hi ha cap exercici de microfractura ni ruptura", ha remarcat. En aquest sentit, el diputat de la CUP ha recordat que el seu partit demana que els drets polítics de Puigdemont es garanteixin perquè pugui ser investit, no només perquè delegui el seu vot.

Preguntat per la possibilitat de canviar el sentit de vot dels quatre diputats en una investidura d'un candidat diferent a Puigdemont, Aragonés ha mantingut que el seu posicionament dependrà de si el programa "avança cap a la República i reforça les polítiques socials". El representant cupaire ha assegurat que no hi ha hagut més converses amb les formacions independentistes, però ha assenyalat que estan oberts a negociar.

Sobre la decisió de la fiscalia alemanya de continuar amb el procediment d'extradició de Puigdemont, la formació anticapitalista ha asseverat que la "repressió de l'Estat continua a través de la fiscalia alemanya, que demana l'aplicació de l'euroordre per la possible existència de delictes de rebel·lió i malversació". "Això és una autèntica aberració jurídica. No hi ha cap tipus d'element que pugui portar a veure que hi hagi hagut violència", ha assenyalat Aragonés, que ha destacat que "l'única" violència que hi ha hagut és la de la Guàrdia Civil i la resta de cossos "repressius" contra la ciutadania l'1 d'octubre.

"Solidaritat absoluta" amb els CDR

D'altra banda, Aragonés ha expressat la "solidaritat absoluta" amb els Comitès de Defensa de la República (CDR) davant la "campanya de criminalització" que, al seu entendre, s'està produint per part d'altres partits polítics i mitjans de comunicació. En la roda de premsa, ha denunciat una notícia en la qual s'acusa els CDR d'atacar una seu concessionària i on s'adjunta una fotografia d'una baralla a Vitòria entre seguidors d'equips de futbol.

Aragonés ha destacat que l'actuació dels CDR és "absolutament no violenta" i ha fet referència a l'acció d'aixecar les barreres dels peatges. "Mentre que el govern espanyol recupera concessions d'autopistes a grans empreses, el CDR opta per un moviment pacífic de masses no violent que facilita la mobilitat i denuncia els peatges econòmics".