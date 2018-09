Riera qualifica el discurs de Torra de "dilacionista": "Generar expectatives de diàleg és marejar la perdiu"

"El que no ens agrada és que Torra proposi mobilització popular mentre les institucions no segueixen el mateix camí". Així ha valorat el portaveu de la CUP, Carles Riera, la conferència política del president de la Generalitat, que ha qualificat de "dilacionista". "Generar expectatives de diàleg és marejar la perdiu. És dilacionista. Torna a obrir un període sense un final complet i amb unes expectatives en fals", ha criticat.

Riera ha dit a TV3 que és "una contradicció flagrant" que Torra demani al moviment social "que surti al carrer" mentre "el Govern i la mesa del Parlament no s'han mogut de la legalitat constitucional i estatutària". A més, ha sigut crític amb "la finalitat impossible" de la mobilització proposada pel president perquè està convençut que no hi haurà ni referèndum pactat ni sentències absolutòries per als presos polítics. Per tant, la valoració del líder de la CUP és, en un primer terme, negativa: "Des del punt de vista de l'acció del govern, la targeta vermella la posem sobre la taula perquè no veiem ni un sol pas d'unilateralitat".

En aquest sentit, Riera adverteix que, si davant d'unes sentències negatives contra els presos polítics "el Govern no passa del simbolisme i no assumeix plenament el trencament amb l'Estat", la CUP haurà de prendre una decisió, "que haurà de ser trencar amb la realitat parlamentària i forçar un canvi", i afegeix: "Tindrem un puny de ferro amb l'autonomia. Podem tenir la mà estesa amb tothom si del que es tracta és d'anar per un camí d'unilateralitat". En cas de sentències condemnatòries, la CUP plantejarà "el mateix que ha plantejat fins ara": que "l'única sortida és la unilateral, la desobediència".

Tanmateix, Riera coincideix amb Torra en "el fet que posi la centralitat en la mobilització popular", en "la crítica a l'estat espanyol" i en "la internacionalització", i considera que s'ha de veure si les propostes del president "es concreten en una ruptura". Aquesta seria l'única manera que el Govern es trobés amb la formació anticapitalista que no veurà positiu un camí "que no sigui fer efectiva la República amb un trencament amb l'Estat".

El portaveu de la CUP sí que coincideix, però, amb la mobilització proposada per Torra. "Des d'avui fins als judicis cal aquest procés creixent de desobediència. [...] Crec que la població està molt disposada a aquest 'mambo' i nosaltres ho facilitarem", ha assegurat Riera, que ha aprofitat per criticar l'acció de Govern després de l'1 d'octubre: "Les condicions hi eren. El poble hi era. [...] Qui va fallar és el Govern, els partits polítics que no van estar a l'alçada". A més, ha defensat el paper de la CUP com a "element de mobilització", tot i que afirma que "és només un actor" i que "el protagonisme l'ha de tenir la gent".