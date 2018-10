Calvo anuncia que les acusacions als presos polítics se sabran al voltant del 2 de novembre

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha avançat que l'Advocacia i la Fiscalia de l'Estat donaran a conèixer les qualificacions del cas sobre l'1-O "al voltant del 2 de novembre". En una entrevista a Onda Cero, Calvo ha afirmat que qualsevol pronunciament que faci tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat no suposaran cap canvi perquè serà el primer que faran.

"Com que no hi ha hagut qualificacions provisionals, no hi haurà cap canvi ni en una direcció ni en una altra", ha respost quan se li ha preguntat si es mantindrien les acusacions de rebel·lió. També ha assegurat que ella, com a vicepresidenta, no aniria a la presó de Lledoners a reunir-se amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i ha remarcat que el seu homòleg és el vicepresident del Govern, Pere Aragonès.

Calvo ha defensat, com ja va insinuar ahir dimecres el president espanyol, Pedro Sánchez, que a Catalunya no es va produir un cop d'estat sinó un "cop contra la Constitució i l'Estatut", tot argumentant que per aquest motiu es va aplicar el 155. Segons Calvo, es va tractar simplement d'una "ruptura de les obligacions constitucionals i estatutàries". En aquest sentit, ha afirmat que el concepte de "cop d'estat" és en l'imaginari del país "de manera molt dura", i ha afegit que encara estan esperant que el PP condemni el cop d'estat del 18 de juliol del 1936. Segons la vicepresidenta, els populars encara no han entès que han sortit del govern per un "procediment democràtic normal", en referència a la moció de censura.

Arran de la negativa del govern espanyol a instar la fiscalia a retirar les acusacions per rebel·lió, el vicepresident Pere Aragonès va afirmar fa una setmana que l'estat espanyol podia fer-ho a través de l'Advocacia de l'Estat. "En tot el procediment s'ha posicionat a favor de la presó preventiva", va explicar en una entrevista a la Cadena SER, però va recordar que sí que podia influir en aquest òrgan. "El govern espanyol és part d'aquest procediment judicial, i com a part s'hi pot posicionar. Després el jutge decidirà el que cregui convenient". Ara bé, l'Advocacia de l'Estat només s'ha personat en l'acusació per malversació dels líders independentistes i no per rebel·lió.