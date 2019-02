Calvo defensa el diàleg i el “relator” tot i la tempesta política generada a Madrid

El govern espanyol ha sortit aquest dimecres al pas de les crítiques dels partits de dretes espanyols per l’oferiment d’un relator en la taula de partits catalans per tractar la qüestió catalana, i que ha provocat acusacions de “traïció” per part del PP i de bona part de l’aparell mediàtic. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha ofert una roda de premsa a la Moncloa, convocada d’urgència, en la qual ha defensat l’aposta pel diàleg de l’executiu de Pedro Sánchez i ha afirmat que cal “escoltar el diferent”, en referència als independentistes. Calvo ha circumscrit la figura del relator a la mesa de partits catalans, i no a les comissions bilaterals entre els dos executius, que continuen en marxa. “El govern [espanyol] no estarà en l’àmbit dels partits”, ha defensat Calvo, que ha justificat la necessitat d’aquesta figura per “ajudar a la feina” que “no es presenta fàcil per als partits” per la diferència de posicions.

🔴EN DIRECTO

Comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo. https://t.co/vU4BdyElUn — La Moncloa (@desdelamoncloa) 6 de febrer de 2019

Calvo ha justificat que el govern del PSOE va rebre una situació “greu i enquistada”, amb un 47% de votants independentistes a Catalunya, i ha considerat necessari “recomposar els espais de diàleg, negociació i trobada”. La vicepresidenta espanyola ha carregat contra Mariano Rajoy pels seus incompliments amb Catalunya i per no reunir la comissió bilateral consagrada a l’Estatut i que s’ha recuperat amb l’executiu de Sánchez. També ha carregat contra el “buit” de diàleg imposat per l’anterior executiu, i ha afirmat que hi ha un “clam” per trobar una sortida dialogada a la situació.

En suma, la vicepresidenta espanyola s’ha compromès amb el diàleg encetat amb la Generalitat i s’ha preguntat que quina és l’alternativa, i ha atribuït a la “desinformació” la confusió generada entre la figura del relator entre partits i el mediador entre governs, que pretenia el Govern i que la Moncloa ha rebutjat de pla. De la mateixa manera, ha justificat que s’han negat la resta de punts del document que el president de la Generalitat, Quim Torra, li va proposar en la reunió a Sánchez el 20 de desembre, tot i que el PP ha equiparat les dues figures.

La vicepresidenta espanyola ha acusat Cs i el PP d’estar fent un ús partidista de la situació, després que els taronges hagin demanat la compareixença de Sánchez al Congrés i que Casado estigui insinuant una moció de censura. Després de les explicacions de Calvo, Albert Rivera ha sortit al Congrés a convocar a una manifestació a Madrid per protestar contra la “taula dela vergonya”, que ha rebut el suport immediat del PP.