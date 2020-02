Campo nega que hi hagi un "compromís" amb ERC per reformar el delicte de sedició

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha negat aquest dilluns que tingui un "compromís amb un partit per modificar el Codi Penal", en resposta al portaveu de Cs a la comissió de Justícia del Congrés, Edmundo Bal, que li ha preguntat si el pacte amb Esquerra per la investidura de Pedro Sánchez incloïa la rebaixa del delicte de sedició. Aquest dilluns El Mundo publica que s'estaria elaborant una proposta de canvi legal que disminuiria la pena per a les condemnes de sedició en concurs amb el de malversació i que afectaria els líders independentistes que van rebre aquest càstig del Tribunal Suprem en la sentència del 14 d'octubre passat. "¿Algú dubta que s'ha de repensar per ajustar els atacs a la Constitució, a l'ordre públic o a la pau pública que es poden produir en situacions noves?", s'ha preguntat Campo. Tanmateix, no ha entrat en detalls sobre quin sentit agafaria la reforma.

Bal ha qualificat de "disbarat" la idea que una pena de sedició i malversació juntes pugui ser menor a la d'un delicte de malversació en solitari, i el portaveu de Vox, Javier Ortega Smith, ha denunciat que s'estigui plantejant un "indult encobert" als exmembres del govern de Carles Puigdemont. També s'ha referit a aquesta qüestió el portaveu de JxCat a la comissió, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, que ha reclamat que es derogui el delicte de sedició i la malversació sense apropiació, en lloc de "suavitzar-se". ERC, en canvi, no ha fet cap referència a aquest debat.

La llarga compareixença de Campo també ha girat al voltant de la independència del poder judicial i de la Fiscalia. Per una banda, el ministre ha defensat el sistema d'elecció dels vocals del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i ha urgit a renovar-los, abans d'obrir el debat sobre si el mecanisme s'hauria de modificar. Amb tot, Campo ja ha deixat clar el seu posicionament favorable al sistema actual, sobre el qual plana l'ombra de la politització. Més enllà d'això, el ministre ha demanat que no es posi en qüestió la qualitat de la justícia espanyola i ha asseverat que la independència dels jutges a títol individual no la critiquen els informes del Consell d'Europa.

El nomenament de Delgado

En relació a la Fiscalia, Campo ha defensat el nomenament de Dolores Delgado com a Fiscal General de l'Estat i ha reclamat als partits que "no s'avancin al delicte i a la condemna". El ministre de Justícia, però, ha avisat que de totes maneres els fiscals tenen mecanismes per oposar-se a les instruccions del fiscal general si no les consideren ajustades a dret, alhora que ha fet una aposta per a la "unitat d'acció" dins l'organisme. Està previst que Delgado comparegui dijous a la comissió de Justícia per exposar la seva candidatura a l'escrutini dels grups parlamentaris.

Campo s'ha presentat a la compareixença amb un anunci: un avantprojecte de reforma de la llei d'enjudiciament criminal a finals d'any que inclourà que les instruccions de les causes penals les dirigeixin els fiscals i no els jutges. Alguns partits de l'oposició han rebutjat aquesta idea, que es produiria alhora que Delgado assumeix el càrrec de fiscal general, però Campo ha assenyalat que va en consonància amb el model de la majoria de països. "Ha de garantir un procés penal modern, democràtic i plenament adaptat als principis constitucionals", ha argumentat Campo, conscient que serà un procés "lent". "Si no comencem mai acabarem", ha apuntat.