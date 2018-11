Candini avisa que "la relació del PDECat amb la Crida Nacional no passarà mai per la fusió ni l'absorció"

En ple debat intern sobre la relació del PDECat amb la Crida Nacional per la República que promouen l'expresident Carles Puigdemont i Jordi Sánchez, Montserrat Candini, alcaldessa de Calella (Maresme) i membre de la direcció del partit demòcrata, ha deixat clar que "la relació del PDECat amb la Crida Nacional no passarà mai per la fusió ni l'absorció". En una entrevista a La Xarxa, Candini ha afirmat, però, que faran tots els esforços possibles perquè "hi hagi una relació fraternal i d'entesa" i ha afegit que posaran "tota la carn a la graella perquè no hi hagi cap tipus de segregació en aquest espai".

Sigui com sigui, Candini ha reivindicat que es mantingui l'esperit del PDECat: "Som un partit de centre i no volem defugir de cap de les maneres la nostra ideologia perquè sembla que la fita de la independència, que ho val tot, aparca quin model de ciutat o de país volem i per tant no podem anul·lar ni sotmetre l'espai ideològic que representa el PDECat", ha insistit. En motiu del 44è aniversari de CDC, l’actual senador del PDECat Josep Lluís Cleries ha demanat en un article a l’ARA “no sacralitzar les sigles” i s’ha mostrat convençut que, d’acord amb l’evolució de bona part del catalanisme a l’independentisme, la majoria de votants que en algun moment van optar per votar CDC donaran suport ara als “nous instruments polítics” que impulsa Puigdemont, en al·lusió a la Crida Nacional per la República.

Candini també ha denunciat la renúncia de Marta Pascal com a coordinadora general després de l’acord -anomenat Pacte de Lledoners- entre el sector crític, els exconsellers presos i el mateix Puigdemont, que, després d’intentar resistir-s’hi, Pascal va acabar acceptant. "Marta Pascal va ser injustament sacrificada al congrés del PDECat", ha assenyalat l'alcaldessa. L'ex coordinadora general i actual senadora del PDECat, Marta Pascal, va assegurar en un article publicat divendres a l'ARA que hi ha el "risc que una part del país es quedi orfe de representació". Aprofitant que fa 44 anys de la fundació de Convergència i en ple debat intern al PDECat sobre com ha d'encaixar amb la Crida Nacional per la República, Pascal va reivindicar la continuïtat del partit que ara lidera David Bonvehí i la forma de fer "convergent".

El congrés del partit va decidir que fossin els exmembres del Govern, juntament amb el president del PDECat, David Bonvehí, i la vicepresidenta, Míriam Nogueras, els que pensessin una proposta per a l’encaix -ells formen l’anomenada comissió delegada-. Una de les últimes coses que la Crida ha traslladat a la direcció del PDECat és que no preveu funcionar amb quotes internes de partits, sinó que l’adhesió ha de ser individual. Segons les fonts consultades, això es tradueix en el fet que no hi ha espais reservats per al PDECat com a organització dins la direcció de la Crida (una altra cosa és que també hi hagi membres amb carnet del partit) ni tampoc espais reservats per a eventuals llistes electorals.